Esperan noticias entre la angustia e incertidumbre

Familiares de pacientes que fueron ingresados al Hospital General de este municipio por complicaciones derivadas de la covid-19, se quejaron de que la información que obtienen del estado de salud de los pacientes fluye a cuenta gotas, situación que es preocupante.

Angélica Rivera denunció que después de ingresar a su mamá desde hace cuatro días, le avisaron que no habría hora de visita ni tendría contacto con ella: la única forma de obtener información sería vía telefónica.

“A pesar de que existe una caseta fuera del hospital no dan informes, pues solamente es vía telefónica. Si pasa un día, o día y medio y no se tiene información, trata uno de meter la llamada pero no se tiene respuesta. Se corta automáticamente”, aseguró.

Debido al estado de salud de su madre, de más 90 años y que incluso requiere soporte de oxígeno, necesita que le informen con respecto a su evolución pero tiene otra forma de saberlo.

Mariana Hernández llevó a su abuelita desde hace 5 días, y desde esa fecha los únicos informes que recibe son mediante una llamada telefónica. No se tiene más comunicación.

“Las llamadas no siempre son a la misma hora, a veces son tarde o temprano. Siempre está esa incertidumbre, por eso estamos afuera del hospital para tratar de saber cómo está su estado de salud”, resaltó.

Sonia Vázquez contó que internaron a su familiar desde hace una semana, y desde entonces toda la información que le han compartido ha sido vía telefónica: le pidieron tres números telefónicos para que la trabajadora social la mantuviera al tanto.

“Hay días en que no llama y uno no se puede comunicar porque ellos tienen la líneas del hospital bloqueadas. Es preocupante esta situación porque obviamente uno quiere saber el trato médico que está recibiendo, si ya se puede dar de alta o cómo va el progreso del paciente”, finalizó.