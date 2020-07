Alarma número de menores desaparecidos en el estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El número de Alertas Amber activas en el estado es alarmante, sin embargo, no se conoce ni la mitad del problema porque en la mayoría de las desapariciones de menores no se emite una alerta, señaló José Gutiérrez Cruz, representante de los colectivos de familias de personas desaparecidas ‘Sembrando Comunidad’ y ‘A tu Encuentro’.

Refirió que en estos casos y en todas las deficiencias de los servidores públicos no se ha conocido que, pese a que existe una Ley de Responsabilidades Administrativas, se haya sancionado a algún servidor de la Fiscalía General del Estado (FGE) por no hacer su trabajo o hacerlo mal.

Correo publicó que actualmente hay 84 Alertas Ámber, de las cuales 54 corresponden al presente año, las cuales fueron activadas por la desaparición de 56 menores de edad, pues en una de ellas está incluidos tres hermanos.

A decir de José Gutiérrez, en el colectivo tienen seis casos de menores de edad desaparecidos, en los que sí hubo la activación de la Alerta Amber, pero porque la familia o el propio colectivo hicieron presión a las autoridades para que las activaran de forma inmediata.

“Lo que hemos venido señalando desde hace rato, las alertas no se reportan de inmediato, si alguien reporta la desaparición de su hijo el fin de semana, el sábado se pone la denuncia, la alerta se activa a veces el lunes, siempre hacemos hincapié de que las búsquedas en vida no deben estar sujetas a los horarios de oficina”, indicó.

El activista José Gutiérrez manifestó que, aunque el fiscal general ha informado que de las personas desaparecidas se localiza al 96% no hay una clara definición sobre cuántas personas fueron localizadas por la instancia y cuántas identificaron que efectivamente estuvieran relacionadas con la comisión de un delito.

“Cuántas personas que están desaparecidas que efectivamente están relacionadas con la comisión de un delito (…) Gabriela Johanna Ríos Blancarte, de 17 años, en el momento en que hombres armados la sacan de su casa, si el señor Omar, su papá, no habla a México y le dicen que tiene que activar la alerta 20 días después y no va a la Fiscalía a exigir que se active la alerta, esta no se activa 25 días después y casos así hemos tenido, como el de la adolescente y la niña desaparecida en Guanajuato, no sabemos si está desaparecida junto con la abuelita o la abuelita es la que las tiene, pero de todos modos, no se activa la Alerta Amber”, manifestó.

Por ello, José Gutiérrez manifestó que se requiere de una rendición de cuentas más claras, pues no es suficiente con que exista una Ley de Responsabilidades Administrativa, si en el caso de los servidores que han cometido errores en todas las carpetas del colectivo, nunca se ha conocido que se hayan impuesto sanciones ni mucho menos despidos por no realizar su trabajo correctamente “esta gente cobra por hacer esto y no lo está haciendo o lo está haciendo mal, entonces si preocupa bastante”.

Siguen a la espera de una disculpa pública

Por otra parte, a través de un comunicado, los colectivos exigieron al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que se disculpe públicamente con las familias de personas desaparecidas por los hechos ocurridos el viernes de 10 julio en donde tras una manifestación en la capital del estado, cuatro mujeres fueron detenidas y una resultó severamente lesionada de una pierna.

Además, indicaron que sigue sin darse a conocer las razones por las que Héctor Alonso Díaz Ezquerra fue designado titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, por lo que manifestaron que les preocupa que las inconsistencias señaladas en ese proceso de designación sienten un precedente para posibles sesgos en el siguiente proceso para designar a quien ocupe la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas.

Y sobre el tema de las alertas de las personas desaparecidas, señalaron que el compromiso tomado por el mandatario estatal en la reunión del 12 de julio para publicar dichas alertas en todas las plataformas del gobierno del estado no se ha cumplido, aunado a que las fichas se encuentran incompletas, presentan información errónea y se mantienen activas alertas de personas que ya han sido encontradas.

La localizan en Veracruz

Después que se emitiera la Alerta Amber por la desaparición de la menor Beatriz Guadalupe Escoto Pérez, quien fuera vista por última vez el pasado 24 de julio, ya fue localizada, aunque ninguna autoridad o familiar ha emitido información alguna se sabe que la joven se encontraba en Veracruz.

De manera extraoficial se supo que la joven de 14 años, quien tiene su domicilio en la colonia Emiliano Zapata, fue localizada en la central de autobuses de dicha ciudad, por lo que fue asegurada por las autoridades competentes quienes notaron la presencia de la menor.

Posteriormente al corroborar que se trataba de una joven celayense que se encontraba en calidad de desaparecida, se notificó a las autoridades correspondientes para que la menor fuera entregada a sus familiares quienes la buscaban luego que saliera de su domicilio al filo de las 3:30 de la tarde.

Se desconocen los motivos por los cuales la menor haya llegado hasta Tuxpan, Veracruz, y si hubo alguna persona involucrada tras su desaparición; sin embargo serán las autoridades quienes continúen con las indagatorias.

