Alarma grieta formada por lluvias en El Cuije

Habitantes de la zona afirman que no es la primera vez que pasa, pero temen que empeore, pues Protección Civil sólo fue a colocar una cinta amarilla

Luz Zárate

Celaya.- El exceso de agua que llegó a la comunidad El Cuije y tras las inundaciones de hace una semana, ocasionó que una grieta enorme apareciera en tierras de cultivo.

Aunque se abrió la tierra en diferentes puntos, en el tramo más grande mide 3 metros de ancho por otros tres de profundidad y unos 20 metros de largo.

Esto se debió al reblandecimiento de la tierra por el exceso de agua, además de que es una zona donde la extracción del vital líquido se sigue dando.

Para los pobladores no se les hizo extraño, pues lo mismo pasó hace 15 años que se inundaron, pero sí temen que vuelva a llover o llegue más agua proveniente del río Laja pues en esta ocasión no causó problemas en casas, pero, si llegara más caudal se abriría más y entonces sí habría afectaciones.

Sólo lo rellenan

“Se abrió en esta parte y de aquel lado del rancho, ya había pasado hace 15 años que nos inundamos, pero no pensamos que fuera a suceder, le echaron ahí harta tierra, la rellenaron con tierra para que ya no le abriera y ahí está otra vez se abrió. Fue por tanta agua, lo bueno fue que sólo estaba la milpa y no había casas, ya esperemos que esta siga así tranquilo, si no ahora sí nos inundamos más y esta grieta se haría enorme”, platicó Cruz Domínguez.

Los vecinos de las zonas aledañas a la grieta pidieron apoyo para que Protección Civil ayude a rellenarla y no se convierta en un problema más y hasta pueda ocasionar un accidente.

Y es que Protección Civil sólo fue a colocar una cinta amarilla para señalar la zona donde está la grieta y la gente no se acerque.