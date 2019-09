Alarma e indigna inseguridad a vecinos

Vecinos del fraccionamiento Villarreal se sientes desprotegidos, pues aseguran que hace falta vigilancia policiaca en la zona, esto después de la ejecución de una mujer que resistió a un asalto

Cuca Domínguez

Salamanca.- El asesinato de una vecina del fraccionamiento Villarreal para robarle su vehículo, alarmó y despertó la indignación de los habitantes de esta zona, quienes además se sienten solos para enfrentar la inseguridad, “porque lo que sabemos es que el Mando Único no ha cumplido con el número de policías que deben enviar a Salamanca”, dijo vecino.

En tanto Diego Velázquez, ex presidente de colonos, precisó que el fraccionamiento se ubica en una zona estratégica cerca de las salidas hacia Celaya, Irapuato y Valle de Santiago, lo que, aunado a la falta de vigilancia policiaca, permite que los delincuentes huyan. El asalto y posterior asesinato de su vecina no es el único hecho delictivo que se ha presentado en la colonia, y por estas razones los habitantes del residencial están considerando limitar el acceso mediante rejas.

“Todo mundo está alarmado con la inseguridad; antes los policías venían con el presidente de colonos y se les firmaba la bitácora y sabíamos que estaban en la colonia. Hoy no sabemos si vienen o no, ya ni los hemos visto, la situación es alarmante, no solo en la Villarreal, sino en todo el municipio (…) queremos que por lo menos entren las unidades de policía a la colonia, dicen que hay gendarmería, policía y militar y otros, pero nunca los hemos visto; la verdad es que necesitamos la seguridad, esto que sucedió fue por falta de vigilancia”, dijo Velázquez.

La petición la reiteró a las autoridades correspondientes “les pedimos amablemente que nos apoyen (…) porque esto ya se está saliendo de control, y nos vamos a unir todos para ir a exigir seguridad a la que tenemos derecho”.

