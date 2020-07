Alarma alto porcentaje de víctimas sin comorbilidades

Óscar Jiménez

Estado.- El fallecimiento de un menor de 13 años reafirma lo impredecible y letal que puede ser el Covid-19, sobre todo porque el pequeño estaba en buenas condiciones de salud, no presentaba comorbilidades.

El adolescente, junto con otras 22 personas, conformaron el registro de víctimas mortales que la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) reportó este viernes; de los cuales, siete (uno de cada tres) no padecían enfermedades crónico-degenerativas ni tenían hábitos que hicieran más vulnerable su sistema inmunológico, factores conocidos como ‘comorbilidades’.

Así como los contagios y los fallecimientos en general se han incrementado en las últimas semanas, las muertes de personas que aparentemente estaban sanas también, al sumar 83 de los 388 casos contabilizados en julio: una quinta parte del total.

Los días con el mayor porcentaje fueron el pasado sábado 11 y miércoles 15, con un 37 y 34% de víctimas que no presentaban antecedentes de alguna patología o padecimiento crónico-degenerativo.

Todo es incierto

Cuestionado sobre esta tendencia, el titular de la SSG, Daniel Díaz Martínez, reconoció en que algunas de estas defunciones podrían derivar de enfermedades que no habían sido diagnosticadas.

“Puede ser que hayan tenido factores de riesgo y no necesariamente haber desarrollado alguna enfermedad crónico-degenerativa aún, y todavía no se sabe todo de este virus, porque no tiene más de siete u ocho meses en este mundo”, indicó.

Recordó que en cada país, el Covid-19 se ha comportado de manera diferente de acuerdo a las condiciones de su población.

“Hay países donde no han fallecido niños, y en nuestro estado ya han fallecido, entonces es lamentable. Por eso hay que insistir en cuidarse mucho, tanto personas con factores de riesgo, como las que no tienen, porque todos estamos susceptibles y expuestos”, explicó.

Díaz Martínez reflexionó en la conveniencia de transformar el miedo al virus en respeto, y con ello, reforzar las medidas de prevención.

“No sabemos cómo va a comportarse el virus si lo llegamos a adquirir. Hay que tenerle respeto y que el miedo se transforme en una iniciativa para poder cuidar nuestra salud”, reiteró.

