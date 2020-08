Alarma alta movilidad en centros de trabajo

Redacción

Guanajuato.- Vicente Díaz Quiñones dirigente del Movimiento de Bases Magisteriales de la CNTE, informó que previo al inicio del ciclo escolar, apenas el 50 por ciento de los alumnos están inscrito de manera formal, “es entendible que los que ya están en el plantel creen que es automático su registro, pero no es así, tienen que completar su registro, para incluso destinar su dotación de libros, porque de no hacer no se contemplarán para la entrega de libros”, aseguro al mismo tiempo que dijo que esta situación se presenta en todo el estado.

“A los alumnos del estado Guanajuato, se les está dificultando la inscripción de los alumnos de diferentes niveles de educación básica, secundaria, primaria y preescolar; por ejemplo en el caso de la escuela secundaria ‘Alfonso Sierra Partida’, de mil 100 alumnos, solo el 50 por ciento están inscritos de manera oficial aunque la inscripción es automática, se requiere que los alumnos confirmen su inscripción, de otras manera hay varias actividades que se entorpecerían si no se tiene la seguridad de cuántos alumnos vamos a tener cada una de las escuelas”, señaló.

“Hasta este día se tiene solo el 50 por ciento de los alumnos inscritos en la mayoría de los planteles educativos del municipio de Salamanca y seguramente todo el estado de Guanajuato; esto dificulta el inicio de clases porque para la próxima semana se hará entrega de los libros de texto gratuitos, si no se tiene la inscripción completa de los alumnos, entonces éstos iniciarán el ciclo escolar sin una herramienta útil para que puedan aprender sus contenidos de aprendizaje”, aseguró.

Por ello dijo se les hace un llamado a todos los padres de familia del estado para que a partir del próximo lunes acudan a los planteles educativos para que hagan la inscripción de manera virtual, no presencial; a reversa de aquellos que no la puedan hacer e manera virtual y que sigan las instrucciones de sus maestros.

“Se hace este llamado porque en este momento está muy difícil la situación en tema educativo, por el trabajo que se está llevando a distancia y ojalá que la Secretaría de Educación atienda esta parte importante en la educación de los niños y se subsane lo más pronto posible”, dijo.

Finalmente Díaz Quiñones, dijo que este fenómeno se da porque los padres no saben el mecanismo del trabajo de manera virtual, muchos padres de familia y alumnos adolecen de computadora e internet, mucho ni teléfono inteligente, lo que les dificulta realizar el proceso de inscripción, pero se espera que en esta próxima semana completen el registro”.