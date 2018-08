Alarma a vecinos de Villarreal falta de seguridad privada

A raíz de la inseguridad percibida, los colonos no descartan la posibilidad de hacer la colonia privada como una forma de protegerse

Salamanca.- Lamentan vecinos del Fraccionamiento Villarreal que ya no se haya contratado la vigilancia de seguridad privada porque esta zona se volverá insegura a causa de los robos a casa habitación y de autos a mano armada, comentó el presidente de colonos, Diego Velázquez.

Destacó que desde el 1º de junio y hasta el 31 de julio que llegó personal de seguridad privada, se erradicaron los robos.

“Hoy el personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sólo entra por la firma y es todo lo que hace, si hay una emergencia, vienen después de media hora. No digo que no nos apoyan, pero solos no pueden”.

Incluso, a raíz de esta situación, informó que no descartan la posibilidad de hacer la colonia privada como una forma de protegerse; ya que, ahí, sólo residen personas de la tercera edad que, por desgracia, no pudieron realizar el pago necesario.

De acuerdo a Diego Velázquez, no se debió prescindir de los servicios de la seguridad privada, porque ellos sí ayudaron a bajar el índice delictivo, “los 3 o 4 que mandaban recorrían las calles y llamaban a la policía ante la presencia de gente extraña y, al estar 24 horas, ayudaban, pues en esta colonia a toda hora había riesgo tanto de robo a casa habitación como de robo de autos a mano armada”, aseguró.

