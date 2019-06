Alardea Trump tener “acuerdo” con México y fotógrafo del WP lo descubre en la mentira

Jabien Botsford del periódico The Washington Post tomó este martes la foto de un efusivo presidente estadounidense con un papel que dice ‘copy’, pero no mostró nada

Notimex

Estados Unidos.- Jabien Botsford, del equipo de fotógrafos del periódico The Washington Post, tomó este martes la foto de un efusivo presidente Donald Trump, quien alardea al señalar que tenía en su poder el acuerdo firmado con México, pero se niega a mostrarlo.

Y dice delante de un grupo de periodistas que cubre la Casa Blanca antes de salir rumbo al estado de Iowa: “Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo”, mientras ufano agita el papel de lado a lado. “Voy a dejar que #México haga el anuncio (en referencia al contenido) en el momento adecuado”, agrega como lo haría un hábil jugador de póquer.

El fotógrafo refirió de su propio puño y letra en la red social Twitter lo que hizo el presidente Trump: “habló durante aproximadamente 20 minutos sacando la carta varias veces”. Incluso, agrega un detalle. “Para ser justos, el otro lado tiene COPY (copia) estampada en él”, apuntó Botsford sobre el otro lado del documento que fue amplificado para conocer parte de su contenido.

El presidente estadounidense insiste desde el domingo pasado en que hay partes del acuerdo alcanzado con México para detener por 90 días la imposición de aranceles a todos los bienes manufacturados en el vecino país que no han sido dadas a conocer. Aunque Trump ha vendido el acuerdo con México como un triunfo, México no firmó un tratado de “tercer país seguro”, que habría permitido a Estados Unidos rechazar legalmente a los solicitantes de asilo si no habían buscado primero refugio en el territorio mexicano.

En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha reiterado que todo lo firmado con Estados Unidos, en una negociación que se extendió por tres días, fue dado a conocer en forma íntegra. Mientras, que “cualquier día” puede alterarse la relación con Estados Unidos a pesar del acuerdo migratorio alcanzado en Washington que suspendió la aplicación de aranceles.

“Cualquier día pueden cambiar las cosas, pero mejor un acuerdo de esta naturaleza a no tener nada”, defendió el Canciller.

