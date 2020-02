Al menos 50 personas buscan modificar su identidad de género

Lourdes Vázquez / Cuca Domínguez

Guanajuato / Salamanca.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso del Estado, Rolando Alcántar, manifestó que en todos los municipios se debe prestar una atención importante ante los niveles de inseguridad y la forma en que la violencia se ha venido cometiendo.

En las últimas semanas, se han documentado los asesinatos de familias enteras o de grupos de personas en diversos municipios como en el caso de Irapuato.

Reiteró que se debe trabajar muy fuerte en el tema de la prevención del delito, pero para que este tipo de situaciones puedan “ser atajadas de una manera primaria”, esto más allá de trabajar en generar conciencia en la ciudadanía.

“Tiene que haber un cuidado, aunque luego no nos gusta mucho escuchar el tema de ‘cero tolerancia’, pero la actividad incluso de nuestros policías, de nuestros tránsitos, de detener vehículos que circulan sin placa, que tienen alguna irregularidad para que no se pueda permitir que sean usados para cometer este tipo de delitos”, indicó.

Dijo que también es importante que el compromiso de los ciudadanos respecto a denunciar, aunque sea de forma anónima cualquier situación anómala.

No hay que politizar violencia: CCES

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Salamanca, Raymundo Gómez García, es necesario no politizar el tema de la inseguridad y que todos aportemos nuestro granito de arena para resolverlo, porque hasta ahora no se tiene para cuando se revierta esta situación que ya está afectando a los sectores productivos del este municipio.

“Seguiremos insistiendo en que la seguridad la tenemos que hacer todos y me refiero a todos los involucrados y tenemos que aportar un granito de arena en este tema y no caer, como dice nuestra alcaldesa: politizar eso, eso jamás; es lamentable la situación que está pasando Salamanca y no vemos una estrategia que esté dando resultados.

Vemos una alcaldesa que está politizando, que se está peleando con medio mundo y de una u otra forma eso no abonada nada a la seguridad es lamentable que su posición sea de confrontación y no de conciliación”, precisó.