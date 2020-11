Nayeli García

Irapuato.- “Esta violencia contra las mujeres no da tregua, no toma recesos, ni está en cuarentena, la vivimos en la calle, en las instituciones que debían protegernos (…) queremos vivir sin miedo”, fue el reclamó que lanzaron familiares de mujeres desaparecidas en el estado, quienes pidieron a las autoridades hacer su trabajo y encontrar a sus desaparecidas.

En Guanajuato, según la Comisión Nacional de Búsqueda se tiene el registro de 439 mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en la entidad, de las cuales el 48.6 por ciento, es decir 214 desaparecieron entre el 2019 y el 2020; pero para sus familiares esta búsqueda no se trata de números, sino de historias y sueños truncados, destacó Verónica Durán directora del colectivo ‘Sembrando Comunidad’.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, integrantes del colectivo se manifestaron en las instalaciones de Derechos Humanos con sede en Irapuato, en donde reprocharon que se hable de que se “tiene derecho a vivir una vida libre sin violencia”, cuando hoy en día estas palabras están vacías, pues las mujeres siguen siendo víctimas indirectas de un estado que incumplió con su obligación de protegerlas.

“Queremos vivir sin miedo y que las niñas y mujeres en Guanajuato se sientan seguras vivas, estamos sacando la fuerza de dónde se puede andamos contracorriente y nos rehusamos a contar a nuestras hermanas como una estadística porque no son números son historias de vida y sueños truncados por la memoria”, puntualizaron.

Trata de personas, uno de los móviles

Los familiares de desaparecidas exigieron a las autoridades buscar a sus primas, hermanas, sobrinas, hijas, parejas y madres, desde el primer momento y no estigmatizar su desaparición diciendo que ‘se fueron con el novio’ o que ‘andaban en malos pasos’, cuando se presume que pueden ser víctimas de trata de presume con fines de explotación sexual, pistas que no siguen y no actúan de manera inmediata.

También lee: https://periodicocorreo.com.mx/integrantes-de-colectivos-manifestaron-postura-a-favor-de-la-ley-de-declaracion-especial-de-ausencia/

Karla Quintana Osuna, comisionada nacional de Búsqueda, durante su participación en ‘La Mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó en que México es el único país cuyo protocolo de búsqueda exige a las fiscalías la búsqueda de las personas desde el primer minuto y no estigmatizar las desapariciones, pues la hipótesis principal es la trata de personas con fines de violación sexual, explotación sexual y violencia sexual.

La comisionada compartió que falta la corroboración de esta hipótesis por parte de las fiscalías, pero señaló que se debe de preguntar la gente y las autoridades: ¿Por qué aparecen y luego desaparecen?, cuando las desapariciones se concentran entre niños de 10 a 14 niñas que cuando aparecen se sabe que sufrían de violencia familiar, u otros delitos.

“[el caso de] una mujer desaparecida debe de ser investigado por razón de diferentes tipos de violencia: sexual, trata de personas y feminicidios”, puntualizó, y añadió que los Ministerios Públicos deben de trabajar con perspectiva de género, pues la mayoría de las personas que buscan a sus familiares son mujeres y se enfrentan a un sistema de justicia patriarcal.

Ausencias que se sienten

“Nos rehusamos a contar a nuestras hermanas como una estadística porque no son números son historias de vida y sueños truncados por la memoria”, señalaron los familiares de desaparecidas al realizar un pase de lista de sus seres queridos.

La mamá de Alejandra Vázquez Martínez, quien desapareció el 12 de septiembre del 2020, dijo: “Estamos cansados de esta violencia en contra de las mujeres, porque ahora sí que la han agarrado duro contra nosotros y los gobernantes no hacen caso”.

A Piedad Estefanía Villalobos Valdés, la buscan desde el 12 de septiembre de este año. Sus familiares comentaron que un día salió de paseo con sus amigos y no la volvieron a ver por lo que pidió al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo: “Ya basta de tanta violencia y de tanto desaparecido”.

Te puede interesar: https://periodicocorreo.com.mx/feministas-realizan-performance-para-exigir-un-alto-a-la-violencia-de-genero/

La mamá de María Guadalupe Mares Flores, quien desapareció el 7 de septiembre, pidió a las autoridades que no la sigan castigando y la ayuden a encontrar a su hija: “Se me hace injusto, ya bastante nos han castigado arrebatándonos a nuestros hijos como para que nos estén castigando de no ayudarnos a encontrar a nuestros seres queridos, no son animales para que nomás no los boten así, la verdad no saben la impotencia que se siente”, dijo.

A la mamá de María del Consuelo quien desapareció el 7 de abril, las autoridades le piden que se quede callada y espere: “lo único que hacen es intimidarnos y meternos miedo para que no subamos fotos que arriesgamos a la familia, que me quede callada (…) nosotros sí valemos, sí valemos, pero ellos nos hacen creer que no valemos, pero vamos a seguir adelante.

En cifras

439 mujeres desaparecidas reporta la CNB

48.6% desaparecieron entre el 2019 y 2020

135 fueron reportadas en el 2020

79 denuncias fueron interpuestas en 2019

97 de las mujeres desaparecidas tiene entre 15 y 19 años de edad

Mujeres desaparecidas en cada ciudad

Celaya 65

Irapuato 51

León 42

Salamanca 26

Pénjamo 20

LC