Al menos 25 comercios de Mercados Morelos cerraron temporalmente por pandemia

Luz Zárate

Celaya.- La Secretaría de Salud a través de la Dirección de Epidemiología, dio a conocer las diez colonias de mayor contagio de Covid-19 en Celaya: la Zona Centro con 145 casos; Los Naranjos (29 casos); San Juanico (27 casos); San Juan de la Vega (24 casos); Del Bosque (21 casos); Álamos (21 casos); Los Olivos (21); Villas del Bajío (21 casos); La Misión (21 casos) y Las Flores (19 casos).

Hasta este miércoles se habían reportado mil 362 casos confirmados de coronavirus Covid-19 y 115 personas han perdido la vida por esta enfermedad. Del total de contagios, mil 352 fueron por transmisión comunitaria y hay 158 casos en investigación.

Pide SSG usar cubrebocas

Por lo que la Secretaría de Salud del estado continúa haciendo énfasis en el uso de cubrebocas y el exhorto a los ciudadanos para que sigan las recomendaciones sanitarias para evitar contagios del nuevo coronavirus y a su vez disminuir la mortalidad.

La Dirección Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó en su reporte más reciente sobre los casos en lo que va de la pandemia y lamentablemente las 115 defunciones y las zonas de riesgo.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria III, Ligia Arce Padilla explicó que es importante concientizar a la población y enfatizar en el uso de cubrebocas en cualquier lugar de la ciudad y para ello se ha intensificado una campaña de difusión.

Desde el inicio de la pandemia en este municipio se han notado grandes aglomeraciones de personas en las áreas públicas, jardines parques, mercados, tianguis y plazas comerciales; pocos ciudadanos han respetado el aislamiento social y la sana distancia y muchos se resisten al uso de cubrebocas.

Siguen sin acatar medidas

En Celaya las personas siguen sin respetar la restricción de no ingresar a las zonas públicas acordonadas, muchos usan cubrebocas únicamente como requisito para ingresar a negocios, templos y mercados y ya en el interior se lo quitan; además, decenas de personas se resisten a portar este aditamento que reduciría el índice de contagios de coronavirus Covid-19.

Virginia Rodríguez trabajaba en una fábrica hasta antes de la contingencia sanitaria, pero fue despedida y actualmente es taxista. Platicó que se cuida desde que inició la pandemia para no contagiarse y pidió a los ciudadanos que acaten las recomendaciones y usen cubre bocas pues es la única manera de que todo vuelva a la normalidad.

Manuel Gutiérrez coincidió en que hay quienes no se cuidan y afectan a toda la comunidad, esto luego de que pasó por el Jardín de San Agustín en donde, a pesar de ser una plaza restringida, la gente rompió las cintas y se sentaron a comer y platicar.

Pero hay quienes siguen sin creer en el coronavirus. El señor David Cruz, de 65 años, tuvo que sentarse a rezar afuera del templo debido a que no traía cubrebocas y por ello no lo dejaron entrar, sin embargo dijo que no acostumbra usar este artículo. Destacó que no entiende porqué es obligatorio seguir esos protocolos de salud preventivos.

G.R