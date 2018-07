Al menos 20 muertos en los incendios en Grecia

Graves incendios se desencadenaron en las afueras de la capital griega y dejaron al menos 20 muertos, decenas de personas heridas, casas incendiadas y personas que huían a las playas y al mar

Atenas.- Los violentos incendios que arrasaron el lunes los alrededores de Atenas dejaron “más de 20 muertos” y “más de 104 heridos”, anunció el gobierno griego la madrugada del martes, en tanto que las llamas provocaron importantes daños en Suecia y en otros países del norte de Europa.

La mayoría de las víctimas quedaron atrapadas en el sector de la localidad balnearia de Mati, unos 40 km al noreste de Atenas, “en su vivienda o en sus vehículos”, explicó en un mensaje televisado el portavoz del gobierno griego, Dimitris Tzanakopoulos.

Precisó que entre los heridos había 11 de gravedad, y 16 eran niños.

Poco antes de medianoche, un fotógrafo de la AFP halló los cuerpos calcinados de tres personas, y después de una cuarta, debajo de un automóvil y de una moto en la localidad balnearia de Mati, una de las zonas más afectadas.

Las autoridades seguían buscando víctimas y evacuando a los afectados la madrugada del martes, indicó el vocero.

Nueve patrullas costeras, dos navíos militares y “decenas de barcos privados”, ayudados por helicópteros del ejército estaban movilizados para llevar a cabo las evacuaciones en el puerto de Rafina, cerca de Mati, donde residentes y turistas huyeron de las llamas en las playas y en el mar, precisó Tzanakopoulos.

Ante esta situación, la presidencia de la República anuló los actos anuales previstos el martes para conmemorar el restablecimiento de la democracia en Grecia, en julio de 1974.

Refuerzos europeos

Tzanakopoulos anunció también que España enviaría al país dos aviones, y Chipre un equipo de 60 bomberos. Grecia activó el mecanismo europeo de protección civil para obtener ayuda de sus socios.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, redujo la duración de un viaje a Bosnia para regresar a su país a controlar la situación.

Tras presidir una reunión de crisis habló de una “noche difícil” y dijo que había “más de 600” bomberos desplegados en tres frentes, de los que dos seguían avanzando la noche del lunes en los alrededores de Mati y a unos 55 km al oeste de la capital, cerca de la localidad de Kinetta.

Las operaciones aéreas, en las que participaban ocho aviones y nueve helicópteros, quedaron interrumpidas en la noche.

Según el secretario general de Protección Civil, Yannis Kapakis, los incendios se vieron azotados por vientos de más de 100 km/h, una “situación extrema”.

Las imágenes de televisión mostraban a habitantes que se lanzaron a las rutas huyendo de las llamas.

“Si no me hubiera ido, me habría quemado”, contó por teléfono a la AFP Maria, una jubilada de 67 años residente en Mati.

El primer ministro griego dijo estar “preocupado por el hecho de que estos focos se hubieran desencadenado en paralelo”, lo que daba a entender que sospechaba que los fuegos podrían tener un origen criminal.

En Kinetta, los incendios también arrasaron casas y vehículos. Tres urbanizaciones fueron evacuadas y la municipalidad abrió locales para acoger a sus habitantes.

El país vive una ola de calor, con temperaturas de hasta 40ºC, y según los servicios meteorológicos las condiciones seguirán siendo complicadas el martes.

