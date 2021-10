Nancy Venegas

Irapuato.- El Instituto Guanajuatense para personas con Discapacidad (Ingudis) también se apegará a los lineamientos de austeridad de la Administración estatal. José Grimaldo Colmenero, titular del Instituto, señaló que se analizan los ajustes que se realizarán al presupuesto de 50 millones de pesos con el que operan, que calificó como insuficiente para atender las demandas, pero obliga a los 154 colaboradores a usar su creatividad en beneficio de la población con discapacidad.

“Estamos obviamente sumándonos a la necesidad que tiene la entidad, justo nos encontramos ahorita en este análisis para la proyección de presupuesto del 2022 que actualmente todavía no sé cómo vaya a quedar lo que sí puedo decir es que bueno el esfuerzo con lo que vaya a pensar el Congreso servirá para seguir fortaleciendo y apoyando al colectivo”, dijo Grimaldo Colmenero.

Actualmente el Ingudis, opera con un presupuesto anual de 50 millones de pesos y 154 colaboradores que brindan asesoría y servicios a las personas con discapacidad de todo el territorio estatal.

Pese a que todavía desconoce el impacto del ajuste económico que tendrá en el Instituto, Grimaldo Colmenero señaló que la modificación presupuestal obligará a los colaboradores a ser más creativos para mantener los servicios que brindan y llegar a quienes más lo necesitan, porque el presupuesto actual no es suficiente para atender las peticiones que se reciben.

“Nunca va a ser suficiente si me dieran 200 millones de pesos yo estaría feliz, pero es justo el techo presupuestal para seguir y continuar con las acciones, en definitiva, no hay política pública que no vaya acompañada con presupuesto entonces es el techo presupuestal para avanzar quisiera miles y miles de millones de pesos, pero sé que hoy es complejo para la entidad. Sin embargo, insisto con lo que se llegue a aprobar para el ejercicio 2022, con eso vamos a trabajar y que el colectivo estoy seguro que no lo vamos a soltar, vamos a buscar la forma de continuar trabajando para con ellos y darles los servicios que actualmente tienen”.