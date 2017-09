Airbnb activa programa de Respuesta a Desastre en la CDMX

Invita a los usuarios y a quienes no lo son para apoyar con alojamiento para quienes requieran un espacio en dónde pasar la noche o descansar

El Universal

Ciudad de México .- We’ve activated our Disaster Response Program to help those impacted by the earthquake in CDMX find free temporary accommodations. 1/2

Publicidad

— Airbnb Help (@AirbnbHelp) 20 de septiembre de 2017

Al igual que otras compañías, la firma para alquilar un departamento o casa Airbnb, se suma a la ayuda en México después del sismo que se vivió el día de ayer.

Por ello, Airbnb pone a disposición de los ciudadanos sus espacios de forma gratuita a vecinos, brigadistas y voluntarios, para que los mexicanos y residentes de CDMX que lo deseen puedan ayudar a quienes más lo necesiten anunciando sus casas, cuartos o espacios, incluso aunque no sean anfitriones de Airbnb.

Para lograrlo, la compañía activó su programa de Respuesta a Desastre en la CDMX, en áreas seguras, sin afectaciones graves.