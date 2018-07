Ahorita no, gracias: Ferreti

‘Tuca’ confirma que no va a la Selección Mexicana; el DT de Tigres declaró que la FMF ya lo buscó pero rechaza la candidatura

Redacción

Monterrey.- Ricardo Ferretti lo volvió a hacer. Refrendó su negativa a tomar la dirección técnica de la Selección Nacional y reveló que en la Federación Mexicana de Futbol, no tienen a uno, sino a tres candidatos para el puesto.

Lunes de Tuca en las instalaciones de Zuazua, en Monterrey, lunes donde el brasileño habla de todo y por todo. Y no se tocó el corazón para ventanear a los directivos de la FMF. “Me plantearon que estaba entre tres o cuatro candidatos y dije: ‘No’, que muchas gracias, pero no gracias”, señaló el brasileño, quien lleva 41 años trabajando en México, primero como jugador, después como auxiliar técnico y finalmente como entrenador.

Si no es el Tuca, entonces ¿quién puede llegar a dirigir a México?

No le pregunten a Ferretti. “No soy de la comisión de Selecciones Nacionales, hay una comisión, así que ellos deciden. Uno de los directivos, no voy a decir quién, me dijo que tenían a cuatro candidatos, bueno, ahora son tres y al que salga, de mi parte, lo voy a apoyar en todo lo que precise, como siempre lo he hecho”.

Los nombres de los candidatos ya se han manejado en diversas ocasiones. Un día, Miguel Herrera amanece como principal candidato, y al otro Matías Almeyda toma ventaja, al siguiente aparece el nombre del portugués Andrés Villas Boas.

Se puede nombrar a quien sea, menos a Ricardo Ferretti, que ya tiene compromiso para los próximos tres años y es con Tigres.

“Mi decisión siempre ha sido la misma, todas las veces que han venido a hablar conmigo, les he contestado igual: ‘No gracias’. En una ocasión, me dijo Decio (De María, expresidente de la FMF) que me hiciera cargo por cuatro partidos mientras conseguían la contratación del profesor (Juan Carlos) Osorio, y creo que me fue bien (ganó el pase a la Copa Confederaciones al vencer a Estados Unidos en el Rose Bowl), pero ahora no. Ahora mi compromiso es con Tigres, tengo tres años de contrato y siempre he cumplido con mi palabra”, finalizó el siempre contundente Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.