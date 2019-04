Ahora sí multarán a quien incumpla con separación de basura

La Dirección de Servicios Municipales retomará el programa de recolección diferenciada de residuos, dando mayor difusión al mismo y fomentando la participación del personal de recolección

Roberto Lira

Celaya.- A partir de este mes la Dirección de Servicios Municipales retomará el programa de recolección diferenciada de basura, dando mayor difusión al mismo y fomentando la participación del personal de recolección, además de contemplar aplicar sanciones a quienes incumplan con la entrega de residuos separada.

El encargado de despacho de la Dirección de Servicios Municipales, José Álvaro Rivera Rangel, informó que el programa continuará con la misma mecánica a como se venía realizando desde hace tres años que inició; lunes martes, viernes y sábado se recibirán residuos orgánicos y los miércoles y los jueves residuos inorgánicos, pero se enfatizará en la participación del personal de recolección.

“Estamos trabajando mucho al interior de la dirección con personal de recolección para que se establezca ese tema y estén comprometidos con el proyecto, finalmente hay mucha gente que todavía lo está haciendo, hay mucha gente que nos está entregando sus residuos separados y esto ha permitido que en el 2018 recuperaremos seis mil 500 toneladas de residuos valorizables que ya no se enterraron en el relleno”, señaló el funcionario municipal.

Campaña de concientización

Rivera Rangel señaló que las sanciones por no separar la basura están contempladas por cinco Unidades de Medida de Actualización (UMAS) en el reglamento de esta dirección y se contempla aplicarlas, pero primero se tiene que posicionar la campaña, y entonces el personal recolector deberá identificar en qué domicilios no se realiza la separación para aplicarles las multas, sin embargo aún no hay fecha para que esto suceda.

Actualmente alrededor del 30% de la población separa la basura, siendo la zona rural la principal participante en el programa, ya que muchos de los ciudadanos comercializa este material.

