Un famoso tiktoker señaló que el conductor, Pepillo Origel, abusó de él cuando era un menor, debido a que era víctima de una red de trata de niños

México.- Una vez más el conductor Juan José Origel se encuentra en boca de todos, esta vez el periodista de espectáculos fue acusado de abusar sexualmente de un menor.

Lo anterior fue revivido por el programa Chisme No Like, donde en una entrevista del 2020, el tiktoker Peraki Soto reveló que fue víctima de una red de trata infantil y uno de sus encuentros fue con ‘Pepillo Origel’.

“Yo tenía 17 años, fui un regalo para Pepe Origel, yo no sé si él sabía que en esa fiesta había menores de edad. Llegamos a esa fiesta y nos decían bueno, a ti te toca con esta persona y a mí me tocó con Origel”, describió Soto al programa Chisme No Like en 2020.

En la entrevista, Peraki aseguró que ese fue el único encuentro con Pepillo Origel y que este había sido muy amable.

“El señor (Origel) fue muy amable, nunca hubo como un tipo de abuso o algo parecido, ya hoy en día yo estoy en contra de la pedofilia, ya que es una red cañona que se vive en el mundo del espectáculo y acepto mis errores”.

Abuso es destapado por una riña con Origel

Pero el tema no terminó ahí, pues en el podcast El Bancanal de las Estrellas, señaló que la víctima, Peraki, estuvo con el conductor a cambio de 2 mil pesos.

Chisme No Like revivió la entrevista con Peraki Soto en medio de una riña personal con el periodista de espectáculos Pepillo Origel, a quien también ha acusado de mantener una relación con el actor Eduardo Verastegui.

