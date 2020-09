Ahora ni el contralor va a las mesas de trabajo en el Ayuntamiento

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El contralor municipal Luis Eduardo Hernández Chico, “dejó plantados” a los ediles capitalinos, al no presentarse a las mesas de trabajo como parte del análisis del segundo informe de gobierno, en su turno frente al Ayuntamiento.

En tanto, el regidor morenista, aunque aseguró que ya no faltaría a las mesas, otra vez no se presentó, al igual que la edil del PVEM, Ana Bertha Melo, que no estuvo presente en ninguna comparecencia.

Durante los últimos tres días, desde las 10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, los directores de las distintas áreas administrativas del gobierno municipal, presentaron informes de su gestión frente a los ediles, pero desde el primer día, la mayoría de los regidores llegaron tarde, o simplemente no se presentaron.

Por si no lo viste: Regidores vuelven a ignorar reunión en el Ayuntamiento

Tal es el caso de la regidora del Partido Verde Ecologista de México, Ana Bertha Melo, que no estuvo presente en ninguna de las mesas de trabajo.

Otro de estos casos, fue el del Morenista Oscar Aguayo, quien faltó al primer día de comparecencias, y en entrevista aseguró que ya no estaría ausente de estas mesas, pero el ultimo día, tampoco se presentó y aunque constantemente ha criticado el trabajo de Ramón Gonzales Flores al frente del Instituto Municipal de Planeación, cuando el funcionario presentó su informe de trabajo, Oscar Aguayo no estuvo presente.

Por su parte, los regidores, acordaron citar al contralor municipal, Luis Eduardo Hernández Chico, para que presentara al igual que los directores, un análisis del organismo a su cargo, el cual, a pesar de ser descentralizado de la administración municipal, recibe recursos de la misma.

Este jueves, Hernández Chico se tendría que haber presentado ante el Ayuntamiento, pero no llegó.

Aunque todavía no hay fecha para que se presente el informe del segundo año de gobierno, se espera que una vez que concluyeron estas mesas, la próxima semana se establezca el día que se presentará este informe.