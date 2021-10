Redacción

México.- Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que a la izquierda mexicana le falta más autocritica, pero mencionó que este análisis se empareja porque su gobierno tiene muchos opositores.

Incluso, respondió con una canción de Calle 13 titulada “Digo lo que pienso” al señalamiento de Irma Sandoval Ballesteros, exsecretaria de la Función Pública, quien en un foro de la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México dijo que la izquierda se tiene que reinventar, dejar el autoritarismo y abstenerse de recolectar la basura priista.

“Pues es que todos tenemos derecho de manifestarnos, y hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas, no dedicarnos al cuchicheo, sino manifestarnos, expresarnos con libertad, la libertad que no se implora, se conquista, hay que decir lo que uno piensa”, dijo López Obrador.

Luego de esto, el mandatario federal pidió que pusieran el video de la canción “Digo lo que poenso”, tema musical de Calle 13. Al preguntarle si a la izquierda le hace falta más autocritica, López Obrador dijo que tal vez sí. “Pues a lo mejor sí, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja”, dijo entre risas. Antes de poner la canción, bromeó diciendo: “A ver si no nos cobra René… no creo, es muy solidario”.

"Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista", dice la canción de Calle 13 que el presidente @lopezobrador_ puso en la mañanera.



Pusieron "Siempre digo lo que pienso", después de ser cuestionado por las críticas que Irma Eréndira Sandoval hizo a la izquierda. pic.twitter.com/7bPLLmasLg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 25, 2021

