Ahora hay que pedirle permiso a AMLO para enfermarse: Ling

El presidente del PAN en León denunció la desaparición del Seguro Popular y señaló los riesgos de los despidos de médicos con ello; aseguró que Guanajuato tiene gran avance en el uso de estos recursos

Daniel Vilches

León.- Ahora hasta para enfermarse, uno le tendrá que pedir permiso a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Este fue el sarcasmo que uso el presidente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano por la desaparición del Seguro Popular de Prospera en el país.

El político señaló que destacó que sí bien en Guanajuato se corre el riesgo de despedir a más de 400 médicos de este programa, a nivel nacional son 90 mil.

“No encuentro yo en qué cabeza cabe que se pueda pensar en que el pueblo se va a curar solo. Ahora hasta para enfermarse habrá que pedirle permiso al señor López. Ya no me voy a poder enfermar porque despedir a 90 mil entre enfermeros y médicos, aunado a la escasez que empieza a ver de medicinas, es un despropósito. El derecho a la salud no es un a ver si puede, es una obligación”.

El político presumió que Guanajuato tiene un gran avance en el uso de los recursos públicos en cuanto al Seguro Popular, debido a que hay bandera blanca en esta materia, y por ende “no puedo crees que por una decisión ideológica, esto se venga abajo”.

“Es un atropello a los derechos de los ciudadanos. No hay una base administrativa, un estudio, se gobierna con ocurrencias”, agregó.

Será el 15 de abril, cuando el programa federal Prospera, deje de operan en el país.

El político concluyó señalando que también se desconoce a donde se irá el recurso que se pretende ahorrar con esta imposición, y cuestionó la honestidad del gobierno federal por no ser transparente.

*EZM