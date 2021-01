1.- Ahogados

Braulio Antonio Arsuaga

Las manifestaciones de los restauranteros y dueños de bares en diferentes partes del país, a cacerolazos o abriendo sus sitios en aquellos puntos donde les han restringido trabajar, es un llamado de atención a las autoridades federales, estatales y municipales sobre el estado de diversos gremios, agobiados económicamente por los efectos de la pandemia de COVID-19 y las medidas sanitarias, donde además enfrentan competencia desleal desde la informalidad, que no cumple con las disposiciones legales y aprovecha la circunstancia.

Ante la rebeldía de los restauranteros y manifestaciones, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Braulio Antonio Arsuaga, dejó en claro que “no hay empresa que soporte un embate de más de 12 meses, con ingresos al 3 por ciento”. En Guanajuato Capital, la presidenta de la Cámara Nacional la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), Olga Padilla, advierte que se han multiplicado los negocios informales que burlan las medidas de sanidad y están quitando clientela a los establecidos, que además ya hasta se certificaron para una mejor atención.

La petición del sector, en lo nacional, es que sean considerados actividad esencial, para poder mantenerse en operación. Por otro lado, piden que haya verdadero apoyo económico del Gobierno del Estado, en el caso de Guanajuato, ya no quieren créditos, porque se han endeudado de tal forma que ya no pueden sostener más sus negocios. Una realidad compartida con otras industrias. Las condiciones de arranque de 2021 son un riesgo para la estabilidad social. Sus protestas de este lunes no han sido un acto de rebeldía, dicen, sino un grito de auxilio.

2.- Llegaron las vacunas

Luis Alberto Villarreal García

Este martes ya estarán en Guanajuato las primeras dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer, serán aplicadas al personal médicos, de enfermería y de apoyo en el sector salud, la primera línea de combate contra la pandemia. El secretario del ramo en la entidad, Daniel Díaz Martínez, ha indicado que se espera el arribo de poco más de 22 mil dosis. Su aplicación deberá ser inmediata. Un momento de esperanza entre la tragedia. Ayer se registraron otras 87 muertes en la entidad, que ya alcanza los casi 90 mil contagios.

En San Miguel de Allende la respuesta humanitaria, sensible, se presentó en el gobierno del alcalde Luis Alberto Villarreal García, han sido los primeros en asegurar que adquirirán equipo para la producción y uso de oxígeno para aquellas personas enfermas por COVID-19 que requieran el vital elemento. Es la hora de ayudar a los que más lo requieren, indica, ya que, desafortunadamente, existen personas “que han abusado y lucrado con la tragedia y el dolor con el tema del oxígeno”. Una autoridad que asume su responsabilidad de Estado.

Este martes, ha señalado la Federación, también comenzará la aplicación de vacunas a adultos mayores, aunque no se hará en los sitios de alta concentración poblacional. Estarían distribuyéndose 400 mil vacunas, en lo que llegan muchas más. Iniciarán las tareas mil brigadas de vacunación. Hace falta que precisen el cómo lo harán.

3.- La política conjunta necesaria

Alvar Cabeza de Vaca

Los asesinatos “masivos” en territorio guanajuatense, se podría anotar, no son nuevos. El más impresionante, la masacre de los 27 jóvenes en un anexo de Irapuato al despuntar julio de 2020; sin embrago, la sucesión de estos asesinatos durante el nuevo año, nueve personas en un velorio en Celaya, ahora el enfrentamiento de cárteles en Villagrán esta madrugada con saldo de diez muertos, representa un problema criminal que el Estado Mexicano no ha encarado a fondo.

Los más de 115 homicidios dolosos durante los primeros días de 2021 es una llamada de atención como un recuento de daños provocados a la sociedad que no puede continuar,

porque han sido continuos. Los guanajuatenses sobreviven en una entidad que ha permanecido por dos años consecutivos en el primer lugar nacional con más asesinatos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernador Diego Sinhue Rodríguez, deben de poner un alto a esta situación que les concierne.

La cuestión urgente de proporcionar seguridad pública a la población, no puede transitar por la desatención de los subordinados en el orden federal y estatal, porque, por un lado, la Federación no tiene secretario de Seguridad debidamente consolidado y sin proyectos fundamentales. En la entidad, se tienen secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca y fiscal general Carlos Zamarripa, que no son evaluados.

De la Valija.- El pleito en la fresera

Resultó extraña la confrontación entre amigos y enemigos de morenos en Irapuato, pues la dirigencia nacional de Morena está más atenta a las elecciones de 15 gubernaturas como para voltear hacia las grillas por candidaturas a las alcaldías en Guanajuato. Miguel Ángel Chico y el gurú del grupo, Ernesto Prieto Jr., saben del conflicto, pero quisieron posicionar públicamente al “ahijado” José Aguirre que busca la candidatura por la alcaldía fresera y le saltaron inconformes en su conferencia de prensa.

Con la marca de la casa, los opositores al diputado federal suplente de Chico Herrera, recibió la andanada de críticas que vehiculizó una idea, su origen priista que “rebotó” en el legislador federal propietario que ya busca reelegirse. Lo extraño es que la Secretaría de Organización del CEN, no decide cuándo lanzará las convocatorias a fin de registrar los aspirantes a las candidaturas en el estado. Se comenta que al finalizar enero o en febrero o hasta marzo. Amén de que Aguirre y Chico por la rueda de prensa, podrían caer en “actos anticipados de campaña”.

Héctor López Santillana

Sin duda le ha tocado enfrentar un entuerto de otro tiempo, pero tuvo oportunidad para encontrar otras salidas. Lamentablemente se vio rodeado por personajes que provocaron el lío y acabaron entregando estadio y pagando hasta las costas de tantos juicios donde el gobierno municipal de León salió derrotado. Seguramente su secretario del Ayuntamiento le tiene la historia de los hechos, estuvo en el ajo.

Héctor López Santillana, presidente municipal de León, ha tenido la pena de tener que enfrentar la obligación impuesta por la justicia de que entregue el estadio León a empresarios que de manera turbia y por una criminal forma de actuar desde el municipio, les pasaron la propiedad de lo que era abiertamente público.

Ahora, tuvo que entregar más de 12 millones de pesos, el pasado diciembre, para solventar los gastos de abogados de la parte ganadora del juicio, que, de seguir en litigio, hasta se llevaría la presidencia municipal. Héctor López, bien podría cargar las responsabilidades necesarias a quienes desde la autoridad hicieron todo para que se perdiera el estadio León. Ese podría ser su legado a la ciudad ante la derrota.