Aguilar vuelve a tomarle gusto al futbol

Agencias

Ciudad de México.- Pablo Aguilar, defensa del Cruz Azul, ya realiza ejercicios de gimnasio, un mes y medio después de sufrir una ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda.

El logro del paraguayo fue dado a conocer por el mismo club, que comentó: “En estos días nos han hecho falta noticias buenas. Y aquí va una, alguien ya está haciendo gimnasio”.

Aguilar, quien ayer cumplió 33 años de edad, se lesionó durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, frente al Portmore United, y se descartó su participación para el resto del semestre. Desde su lesión, el zaguero se mantuvo en silencio, pero ayer decidió revelar que incluso consideró retirarse del futbol.

“En un principio, te soy sincero, pensaba para adentro de mí ‘ya no me quiero arriesgar’, inclusive retirarme, me pasaron muchas cosas por la cabeza pero ahora nuevamente al volver a caminar después de un mes y algo, hacer nuevamente los trabajos de fortalecimiento, nuevamente le estoy agarrando el gustito”, señaló.

“En el momento en que te pasa (la lesión), te pasan muchas cosas por la cabeza que es preferible callarse y alejarse un poquito de todo ese tema”, agregó.

El paraguayo había sido titular en seis partidos del Clausura 2020, se esperaba que pudiera volver hasta agosto, por lo que tiene una remota oportunidad de regresar a tiempo para acumular más minutos.