Cecilio Chavira ya no soporta los malos olores que provocan las aguas negras, que incluso ya le echaron a perder varias cosechas

Silao.- Hace 45 años, Cecilio Chavira Álvarez, propietario de varios terrenos de cultivo en el municipio de Silao, permitió en ellos la desembocadura de las aguas negras generadas en la comunidad de Menores. Pero hoy, ante la indiferencia de vecinos y el olvido por parte de las autoridades, amaga con bloquear el flujo hasta ser escuchado y lograr que los residuos dejen de contaminar sus cultivos.

De propia voz, el afectado compartió que su historia comenzó cuando, de buena fe, permitió que se abriera una zanja entre sus tierras. Esto para dar paso a los líquidos residuales que, debido a la cantidad que se generaba en esa época, se evaporaban al poco tiempo.

Pero la población se incrementó con el paso de los años, al grado de que el agua permanece estancada por varios meses. Los fétidos olores llegan de día y de noche hasta su vivienda y las de familiares, y los residuos se desbordan hasta invadir sus sembradíos. Incluso ya se han perdido cosechas.

“No había para dónde mandar el agua y era muy poca la población de Medranos, muy poco el uso de agua; la poca agua que en ese momento podría salir se consumía en el transcurso, no era un volumen muy grande”, admite Cecilio

“Ya los olores son insoportables para la familia y siempre estamos rodeados de esta agua”, dijo. Reprocha que “no le ponen atención las autoridades para darle salida; solo nos prometen la limpieza y se paran (detienen) a la mitad del camino”.

Y es que explicó que hace dos semanas personal de Obras Públicas acudió con maquinaria para desazolvar el sitio cercano a la carretera Silao-Trejo, pero ya no volvió.

Mientras, los problemas crecen.

“Me salió al revés y ni le doy utilidad, ni me beneficia nada y solo me está provocando malestares: inundaciones en el tiempo de lluvias, me echa a perder mis cosechas y los malos olores no se quitan”, platica enojado.

Cecilio ya ha solicitado la intervención de las autoridades municipales, pero no ha tenido respuesta. Esto lo llevó a tomar la decisión de cubrir con cemento un pozo de visita -previo aviso a las escuelas- del que brotaban aguas negras que corrían a sus terrenos. No está dispuesto a seguir soportando.

“Ya no, porque ya tienen una alternativa que no toman en cuenta, que es la planta de tratamiento nueva; ya tiene dos o tres años ahí, está obsoleta… los elefantes que nosotros conocemos como blancos, que las autoridades no toman interés para echarlas a trabajar”, reveló.

Vecinos coinciden en el pésimo tratamiento de aguas

Ernesto Corralejo también es vecino del lugar. Él afirma que la mala planeación de la red de tuberías provoca que el agua emane por los sanitarios y por las coladeras de casas y escuelas. Debido a esto, los pobladores de la zona temen la llegada de las lluvias.

“(El problema) se va a presentar…(tememos) que vuelva a suceder lo de años pasados (encharcarse)”.

Por ello pide que se realice obra pública con conciencia, y no hay justificación para no tomar medidas urgentes.

“Ahí tienen la planta ya, que es la alternativa. O de lo contrario, yo me veré en la necesidad, como afectado principal, de cerrar totalmente la toma y a ver dónde truenan (colapsan) los drenajes. Les va a salir más caro. Es mi terreno y me están afectando”, amenazó Cecilio.

Pidió a las autoridades “no tomar en falso” su dicho, “porque los que me conocen saben que lo voy a hacer”. Y lamentó que los pobladores tampoco intervengan.

El alcalde Carlos García reconoció que lo relacionado con los residuos sanitarios es una problemática generalizada en el municipio. Dijo que Silao cuenta con más de 50 plantas de tratamiento en las comunidades, pero en su mayoría no funcionan.

“No se usan porque no tienen el equipo necesario, (a los operadores) no se les dio la capacitación necesaria y están en desuso”, mencionó.

Por último, dijo que reconsiderará si son o no prácticas.

“O las ponemos a trabajar o las quitamos”, sentenció.

