Aguantan empleados del Materno Infantil abusos por miedo a despidos

Luego de hacer públicas las 59 demandas por falta de prestaciones básicas en el hospital celayense, empleados destapan acosos sexuales y violación a sus derechos

Luz Zárate

Celaya.- Personal activo del Hospital Materno Infantil de Celaya denunciaron que hay acoso laboral y demandaron la falta de prestaciones, pero temen denunciar ante el Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, su deseo de contar con seguridad social, de vivienda y fondo para el retiro porque temen los despidan.

Luego de que correo publicó que existen 59 demandas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (Julca), más trabajadores de la Secretaría de Salud de Guanajuato denunciaron que existe acoso laboral y que algunas trabajadoras han sido intimidadas sexualmente, pero no denuncian por temor a perder su trabajo.

Además, expusieron que no cuentan con las prestaciones que marca la ley, que les cambian los horarios y los mandan a Centros de Salud a hacer servicio cuando están asignados a determinada unidad.

“No se vale”

“Queremos el cumplimiento y respeto a permanecer en nuestro lugar de adscripción, jornada y horario de trabajo conforme al artículo 132 fracción VI y VII de las condiciones generales de trabajo para la Secretaría de Salud.

“No es correcto que si se les ocurre, nos manden en horarios distintos y a lugares en que no estamos adscritos por ser al que quieren fregar y cansar; eso no se vale, porque por eso ya cada quien está en una unidad.

“Yo estoy a punto de renunciar pero porque eso es lo que provocan, hay compañeras que incluso han sido acosadas sexualmente pero no podemos hablar porque nos despiden con cualquier argumento; yo me quiero ir, pero quiero que me paguen conforme a la ley”, dijo un médico general.

Los médicos y enfermeras que no cuentan con las prestaciones aseguran que aunque no todos los empleados de la SSG sufren la violación de sus derechos, consideran que sí es injusto que unos cuenten con beneficios y otros no.

Agresión laboral fuerte

“La situación está muy difícil, no hablamos porque necesitamos el trabajo y nos pueden despedir; yo soy médico general y no es fácil conseguir trabajo. Estudiamos años y muchos terminan en consultorios de farmacias; la competencia es mucha, por eso aguantamos que violen nuestros derechos y hasta insultos de nuestros superiores, a veces creemos que es para cansarnos.

“Hay compañeros que sí han sido agredidos laboralmente muy fuertemente, el director del Hospital (José Luis Hernández) sí ha presionado a algunos para que renuncien: nos cambian los turnos, hay horas extras que no se pagan… son muchos los atropellos pero el director dice que está muy bien relacionado y que no le harán nada”, señaló otro médico.

Trabajadores del Hospital Materno que están por unirse al grupo de 59 personas que denunciaron que no cuentan con las prestaciones básicas, también exigirán que se les pague entre varias cosas: la prima dominical, que se les otorgue un día de descanso anual extraordinario a los que laboren en áreas nocivo-peligrosas y de bajo, mediano o alto riesgo; también piden que se otorgue a cada trabajador ayuda para la atención médica de ellos y sus hijos; despensa y apoyo para la educación de sus hijos y/o becas.

Aseguran que además de no contar con las prestaciones básicas, el trato al interior del Hospital es diferente para algunos porque ‘les hacen la vida imposible’, sobre todo los que demandaron al Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.

nd