Vecinos reportar problemas de salud por agua pestilente en Yuriria que sale de las alcantarillas en la calle Centauro del Norte

Yuriria.– Con dolores de cabeza, náuseas, vómito, y también con el temor a que los niños y niñas se enfermen, viven con agua pestilente en Yuriria. Vecinos de la calle Centauro del Norte en la comunidad La Angostura, batallan porque el drenaje no sirve.

El agua residual se sale por las casas y arroyo de la calle, sin que autoridades den una respuesta al problema, que tiene más de un año.

“Por las mañanas es lo más feo. Pura mugre sale por ahí. Todo el día es un río de aguas negras y lo preocupantes son nuestros hijos, aunque ya les prohibimos salieran a la calle, es difícil, porque hay que ir a la escuela. Tratamos de evitar pisen esas aguas sucias, para que no enfermen”, dijo Margarita Gaviña.

Criticó que, se tenga más de un año con el problema y las autoridades municipales no hagan nada para atenderlo.

“No hacen nada, nada más dan puras esperanzas. Solo cuando llegan a pedir votos, dicen sí. Nada más cuando quieren estar en el poder, llegan con uno a prometer apoyo, después al llegar a la silla de presidencia, se les olvida”, agregó.

Enedina Nava recordó que, en el mes de marzo pasado, llegaron trabajadores del sistema de agua potable de presidencia municipal y solo destaparon el drenaje, pero a los dos días volvió el problema.

Situación insoportable en Yuriria

Agua pestilente en Yuriria. Foto: Correo

“Agua de los baños de las casas de arriba, del agua con que lavan, se mete a mi casa. Hasta tuvimos que tapar las alcantarillas de la casa, estamos en zona baja, se sale por ahí el agua del drenaje y es una situación insoportable, no sabemos ya que hacer, no nos podemos salir, es nuestra casa”, agregó.

Lupita señaló que, siente que ya hasta la nariz se le tapa.

“¿Ya me acostumbraría al mal olor?, no creo, porque me duele la cabeza, principalmente por las mañanas, que es lo más fuerte, cuando ríos de aguas negras corren por la calle y terminan en la laguna”, enfatizó.

Otros vecinos dijeron que, han pensado poner un tapón para que no lleguen las aguas de las casas de arriba, pero pasaría lo mismo, “si fuéramos malos, ya lo hubiéramos hecho, para que vieran las demás personas por lo que estamos pasando y así unirnos y exigir que se arregle”.

Finalmente dijeron que, esperan que la denuncia llegue a las autoridades de salud del Estado, para que lleguen a la comunidad y puedan revisar a las familias completas, para evitar se dé una enfermedad grave.

