SAPAL inyectará agua tratada en PTAR San Isidro de las Colonias, con la intención de extender el procedimiento en el acuífero en León

Carolina Esqueda

León.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León anunció que prepara la prueba piloto para inyectar agua tratada en terrenos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Isidro de las Colonias. Esto con la expectativa de extender el procedimiento en el acuífero del Valle de León a partir de 2023.

De acuerdo con un comunicado, tanto el sitio de la infiltración como el agua reutilizada son viables, luego de ser sometidos a estudios de viabilidad bajo los estándares de la NOM-014-CONAGUA-2003 sobre los requerimientos para la recarga, y la NOM-127-SSA1-1994 donde se establecen los límites permisibles de calidad y de tratamiento de potabilización del agua para consumo humano, con resultados favor.

Según el dictamen del SAPAL, el terreno cuenta con capacidad de depuración a una profundidad entre los 19 a 68 metros, entre arcillas y estratos arenosos de permeabilidad media a baja, que ayudarán a que obtenga las características necesarias para su reutilización con el paso del tiempo.

Viable proyecto en San Isidro de las Colonias

El director del SAPAL, Enrique de Haro Maldonado, aseguró que durante este año se buscará la viabilidad de reinyección del agua obtenida de 20 plantas tratadoras de descargas domésticas de la ciudad y resolver la eliminación del nitrógeno para cumplir con la NOM 127 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), además de estudios de litografía para encontrar las tierras adecuadas para la infiltración.

“Este es el inicio de algo, todas las plantas de tratamiento buscamos que cumplan con esas normas. Hay un tema con el nitrógeno, que si bien para el riego de áreas verdes resulta favorable no lo es tanto para la inyección, es la parte que la Conagua nos pide controlar y modificar y en esta planta ya lo cumple (y) No todos los suelos son aptos para infiltrar, tendríamos que hacer un estudio de litografía que nos permita saber hasta dónde y qué estratos tenemos” explicó al respecto.

Pretenden abatir el estrés hídrico de León

El documento menciona que, la iniciativa de reinyección de aguas tratadas inició en 2020 con los estudios correspondientes. Lo anterior como una estrategia de abatir el estrés hídrico que padece la ciudad.

Maldonado indicó que la prueba piloto aportará de 5 a 7 litros por segundo de los 2 mil 900 que ya se extraen para abastecer a los leoneses y aunque el porcentaje por el momento es bajo, a futuro esta medida podría ayudar a la recuperación del acuífero.

“No es un gran porcentaje (pero) la importancia radica en que finalmente empezamos a contribuir con este tema, cumpliendo con una norma que nos pide la Conagua. La idea es esa, que el tema de reúso ayude a que se use menos agua de primer uso, y en segunda a que si no la estamos colocando en la industria, que la podamos reinyectar para que sea un círculo virtuoso” afirmó.

Hasta el momento las aguas tratadas que provienen de las descargas domésticas son utilizadas para el riego de áreas verdes de parques y camellones, además de ser ofrecidas al sector industrial, mientras que otra parte es vertido al afluente del río Lerma.

