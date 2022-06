Lugareños detectaron que el servicio de agua en la colonia Chapalita solo llega a cuentagotas y a veces se ausenta por completo

Jazmín Castro

León .- En la colonia Chapalita, el agua se va y regresa en una hora, pero se vuelve a ir de manera intermitente. Así todo el día reprocharon vecinos de la zona.

Desde el pasado fin de semana los lugareños detectaron que el servicio de agua potable estaba fallando en viviendas de la calle Yucatán, San Felipe y Jalisco.

Sin embargo, los habitantes de la zona, representados por Marco Villegas, señalaron que estaban padeciendo el desabasto de agua. “Fuimos hoy (lunes) a SAPAL para reportarlo, porque también estuvimos llamando porque nos dejaron sin agua y no sabemos por qué, no hay una respuesta”, mencionó.

Desde hace una semana el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) anunció que 28 colonias de la ciudad se verían afectadas con el abasto del servicio por una falla en las bombas de los pozos en la muralla.

A cuentagotas

Después anunció que el servicio se restableció entre las 24 y 72 horas. Sin embargo, aunque Chapalita no estaba en la lista de los afectados, reportaron que pese a que el servicio no se ha ido del todo, solo llega a cuentagotas y después no cae ni una gota en la llave.

“Es muy importante tener agua con este calor porque es un riesgo para todos, hay que lavar los alimentos y sin agua, cómo le hacemos, un garrafón con agua cuesta 40 pesos imagínese cuando vamos a gastar en agua”, explicó.

Aunque los vecinos han tratado la mayoría de contar con la cisterna o captar el mayor liquido posible, les preocupa que esto se vaya a extender más días, porque debido a la temporada consumen más agua.

Finalmente, Marco explicó que representa unas 15 familias que se unieron para hacer el llamado al gobierno municipal y SAPAL, porque aseguran que han cumplido con el pago del servicio y piden que los doten de agua pronto.

