Fernando Velázquez

León.-El SAPAL buscará potabilizar el agua de 5 presas para aprovechar las lluvias y combatir así el estrés hídrico que hay en el municipio, así lo informó su director, Enrique de Haro Maldonado.

En entrevista, el funcionario explicó que este proceso ya se lleva a cabo actualmente en la presa de El Palote, en la cual la potabilización de cada litro de agua cuesta alrededor de 2 pesos con 80 centavos.

Proyecto tardaría 4 años

Presas en León Foto: especial

Con base en un estudio elaborado por el Tec de Monterrey, indicó que se estableció que es posible realizar lo mismo en otras cinco presas, como la de Alfaro, la de Los Castillos y La Manzanilla.

“Pudiéramos hacer un ejercicio semejante y costaría lo mismo, pero una cosa es potabilizar y otra es bombear y hacer cosas distintas, lo cual llevaría un costo distinto; pero es técnicamente posible. Al final de cuentas lo vamos a tener que hacer porque si estamos pasando por este estrés hídrico, tenemos que aprovechar el tema del agua que está escurriendo en la ciudad”, dijo.

Sin embargo, el director del SAPAL indicó que poder concretar este proyecto tomará al menos 4 años. Pues primero tienen que gestionar ante la Conagua los permisos correspondientes.

Una vez con el permiso, deben trabajar en los proyectos para cada una de ellas, tanto del reforzamiento de sus cortinas, como la construcción de las respectivas plantas potabilizadoras.

Garantizarían agua a 25 mil familias

La iniciativa planteada en el Congreso de Guanajuato para garantizar agua potable y alcantarillado a las colonias en vías de regularización beneficiaría en una primera etapa a cerca de 25 mil familias en León. Aunque, esto tardaría años en lograrse.

Presas en León Foto: especial

El diputado del PAN, Miguel Salim Alle quien presentó la iniciativa el pasado 7 de marzo. La cual pretende reformar el Código Territorial del Estado; al igual que el Código Penal Local para facilitarles a los organismos operadores del agua y a los ayuntamientos el llevar agua potable a las colonias irregulares.

Tras participar en una mesa de trabajo con directivos del SAPAL, el legislador del PAN refirió que solo en León hay 113 fraccionamientos irregulares, de los cuales entre 40 y 50 están en vías de regularizarse. Estos serían los que serían beneficiados en caso de aprobarse.

Colonias tendrán cumplir estos requisitos

Subrayó que los asentamientos que serían dotados de agua potable y alcantarillado deben cumplir con tres requisitos: estar habitados al menos al 30%, estar en proceso de regularización y tener 10 o más años de antigüedad.

Esta última condicionante, añadió, tiene el objeto de evitar que crezca la cifra de este tipo de asentamientos.

“Los fraccionamientos que no son susceptibles en este momento son los que acaban de nacer recientemente que no cubren esta característica. Pero lo que queremos es que no proliferen, es hacer un corte de caja; en su momento les tocará a ellos, pero en este momento no entrarían en este programa”, dijo.

Miguel Salim estimó que la iniciativa pueda ser dictaminada antes de que concluya el año, aunque dependerá de cada organismo operador del agua el tiempo que tomará llevarles el servicio a cada fraccionamiento irregular.

En tanto, el director del SAPAL pronostica que lo anterior podría representar un costo aproximado de 5 millones de pesos por cada asentamiento. Sin embargo, aclaró que mucho depende del tamaño y localización del mismo.

MJSP