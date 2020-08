Agrupaciones musicales son sector más afectado por pandemia: SINAMAR

Cuca Domínguez

Salamanca.- Jesús López Ramírez, secretario general del SINAMAR Sindicato Nacional de Mariachis y tradiciones afines, informó que las agrupaciones musicales son el sector más afectado por la pandemia del COVID19, incluso ahora en busca de tener ingreso, han tenido que bajar sus costos y en algunos casos incluso han tenido que disminuir su personal, aunque no han llegado a la desintegración.

Este sindicato que agrupa a más de 20 mil organizaciones en todo el país, de acuerdo a López Ramírez es el sector más afectado por la pandemia: “los mariachis no tenemos un patrón, por ello este sindicato trata de ver el bienestar de los compañeros músicos, mariachis, cancioneros, norteños y otros; aquí se les está dando un seguro de vida de 100 mil pesos a sus deudos y el sindicato se encarga de pagar los gastos funerarios, entre otros apoyos que se entregan desde antes de la pandemia”.

Esta pandemia es todo un reto para las agrupaciones musicales: “de tener un mariachi de 11 o 12, es complicado; por ello en varios lugares los compañeros mariachis están saliendo a las esquinas y empiezan a tocar para generar recursos, porque lo importante es que llegue a su casa con algo; además los diversos niveles de gobierno han sido solidarios, en algunos lugares dieron despensas, en otros han otorgado prestamos; en otros han dado apoyo de entre mil 500 y 2000 pesos, con lo que han estado subsistiendo”.

Jesús López destacó que actualmente están trabajando a un 10 por ciento de su capacidad, aunque el semáforo de la pandemia del COVID19 esté en naranja, la gente no tiene trabajo y no van a gastar en mariachi, norteños o tríos, porque la prioridad es la comida.

Ante este panorama dijo que los mariachis han bajado sus costos: “hay mariachis de 3 mil pesos hasta de 200 mil pesos que es el mariachi Vargas, pero si le llega un cliente y le paga 100 mil pesos, juramos que va; otras organizaciones que cobran 7 mil pesos y les ofrecen 3 mil, también van porque de quedarse en casa y no ganara nada, a aceptar ganar 300 pesos, es mejor ganar algo”.

La pandemia del COVID19 no acabará con agrupaciones musicales: “de alguna forma hay una hermandad entre las agrupaciones, es difícil que desaparezcan agrupaciones como la Sonora Santanera o la orquesta de Carlos Campos o la Banda Yurirense de Jorge López, no desaparecerán se mantendrán porque si una banda no lleva sus 12 o 14 integrantes ya no es banda, igual el mariachi si no van mínimo 8 elementos no sueña a mariachi”.

Finalmente dijo que espera salir bien de esta pandemia y los músicos como otros sectores se reactivarán.

