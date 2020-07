Agricultores pasan por situaciones críticas por la inseguridad: líder campesino

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente del Comité Pro mejoramiento del Agro Guanajuatense, Rubén Vázquez de la Rosa, aseguró que los agricultores del estado pasan por situaciones severamente críticas por la inseguridad, los robos de implementos agrícolas, vehículos, tractores, equipos de bombeo y más ponen en un severo aprieto económico a los campesinos guanajuatenses, que muchas de las veces lo que les despojan es todo su patrimonio.

“El campo es de los más afectados por la inseguridad, el sector rural es la zona menos patrullada por parte de las autoridades; de por sí ya venían registrándose un incremento de inseguridad y robos, tanto en vehículos, como en equipos y en los mismos pozos y ahora con esto de la pandemia, el reporte que se tiene es aún más alarmante; si a esto se le suma que para los productores agrícolas es mucho muy difícil interponer una denuncia debido a que las autoridades solicitan facturas principalmente de implementos agrícolas y muchas de las veces son heredados, viejos que difícilmente se puede comprobar la propiedad y al no poner la denuncia no están en las estadísticas”, dijo.

Las zonas con más atracos, robos e insegura para los agricultores, es Celaya, Comonfort y Tarimoro; así como la colindante con Jalisco, Manuel Doblado, San Francisco del Rincón, León y Silao, son los puntos más complicados; en tanto la zona norte San Luis de la Paz, San José Iturbide, San Felipe, es la que registra menos inseguridad, precisó.

Destacó a los agricultores, les roban de todo, “tienen tiempo que empezaron con los pozos, cableado de transformadores; en el caso de los implementos no se ha acabado; pero ahora ya se roban hasta los animales, láminas o lo que encuentran”.

De manera más reciente lo que más se registra, en las últimas 3 semanas fácilmente a 5,6 compañeros los han despojado de sus unidades, ya no son camionetas de último modelo, “se llevan lo que encuentra, se están llevando camionetas de carga, de modelos pasados que no están aseguradas y su robo es un golpe muy fuerte para el patrimonio del productor, no se diga los tractores y otras unidades”, agregó.

El líder campesino destacó que esta alarmante alza de robos, viene aparejada a los altos índices de adicciones que se están registrando y que donde tampoco está claro de parte de las autoridades como están tratando de disminuir o prevenir esa situación, por ello insistimos en que éste nos pinta un panorama desalentador y preocupante porque la inseguridad comienza con delitos de bajo impacto y después se van a otras cosas hasta llegar al crimen organizado y eso es lo que más le preocupa al campo.

Vázquez de la Rosa, aseguró que el campo siempre está a la deriva, casi siempre representa pérdida para el productor, el que le roben algo de que ocupa para hacer producir la tierra, es un golpe casi letal para su economía.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que también patrullen en la zona rural, “se supone que hay una policía rural, pero nosotros no la vemos; es muy necesario, sobre todo la prevención por medio del patrullaje y la facilidad para interponer denuncias, antes había una ventanilla única y tras las denuncias se vería el problema que hay en el campo”, concluyó.

