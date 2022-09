Los agricultores de Salamanca tendrán asignación mínima de metros cúbicos de agua para sus riegos

Cuca Domínguez

Salamanca.- Preliminarmente se espera que la asignación de agua de las presas que tendrán los agricultores del DR011 para los próximos dos ciclos agrícolas sea de 477 Millones de Metros Cúbicos (Mm3). Es la mínima luego de que tienen una asignación concesionada de 955 Mm3. Por lo que ahora analizarán la forma de utilizarlos, informó Agustín Robles Montenegro, presidente de este organismo.

Agregó que con estas cifras la situación es complicada para este sector. El líder agrícola destacó que ésta es la asignación mínima. Principalmente a que las lluvias no les favoreció este año. Solo llovieron alrededor de 430 milímetros y las presas tienen un almacenamiento bajo.

Mantienen esperanza en ‘milagro’ de la Naturaleza

Este año no se rebasó los mil millones de metros cúbicos de escurrimientos y almacenamiento, por lo que toca lo mínimo. Dijo que aún no se sabe que determinación tomen los agricultores para utilizar el volumen de agua asignado. Vamos a esperar a la primera quincena el mes de noviembre, cuando se den a conocer los datos definitivos. Esto cambiará si en el mes de octubre llueve y llegara algo de agua a las presas. Pero está muy crítico que llueva en estos tiempos, pero todo puede ser posible, dijo al respecto.

“Para nuestra madre naturaleza no hay imposibles. Pudiera llover de manera extraordinaria unos 250 millones de metros cúbicos más y podríamos alcanzar más de 600 Mm3. Ojalá que se den y entonces las asociaciones civiles, los agricultores de los 11 módulos adheridos al DR011 tomarían la decisión de sembrar otoño-invierno o primavera-verano. En este momento el panorama está nublado, está gris y triste. En este momento no puedo decir cuál será la decisión de los agricultores. La decisión será de todas las asociaciones que conforman el Distrito de Riego 011, más una que es el DR087. Pero serán ellos los que tomen la decisión, en este momento no nos podemos adelantar o aventurar alguna decisión”, dijo.

Sin decisiones fijas por escasez de agua

Destacó que el DR011 les presentará un proyecto. Si regamos el PV abría para toda la superficie que se tiene en el DR. Si no regamos tiene que ver algún ajuste. Puede ser que se dé un riesgo al 50% de la superficie, con lo que se restringiría la superficie a cultivar. Con ello se tendría un ciclo corto y se deje agua para cultivar un PV, pero la decisión aún no se ha tomado en este momento, se tiene que consultar a los agricultores de los módulos, concluyó.



