Agricultores buscan respuesta de gobierno

Gremio se prepara con movilizaciones sociales y acciones legales

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Rubén Vázquez De la Rosa, Presidente del Comité Pro Mejoramiento del Agro Guanajuatense, informó que a más de seis meses de que entró en funciones el gobierno federal aún están varados varios temas que vendrían a mejorar la situación del campo, como las convocatorias directas de la Sagarpa y el tema de la comercialización de los granos.

“Aún no han salido, está todo atorado, en cuanto a la comercialización tampoco y ya hay certidumbre, se dice que el precio de garantía para el trigo va a operar aunque aún no se sabe si es a ciencia cierta, si se va a llevar a cabo o no, seguimos en ascuas, no solo en Sagarpa, también en otras dependencias federales”.

Como ejemplo citó a la Conagua en el estado, dependencia federal que carece de un titular y solamente se encuentra una encargada de despacho, por lo que no pueden realizar los trámites que requieren ya que son indispensables para seguir trabajando.

Ante estas situaciones, informó que están en pláticas con sus abogados para actuar de manera legal y con movilizaciones sociales para ser escuchados. Aclaró que no se trata de un movimiento político o de grilla, solamente se quieren hacer escuchar y levantar la voz.

