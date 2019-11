Agradecen músicos a Virgen Santa Cecilia

Pascual Morales lleva cuatro décadas como músico, y cada año acude al altar bajo el Puente Bicentenario; agradeció que afortunadamente la inseguridad no ha mermado su trabajo

Nancy Venegas

Irapuato.- Este viernes los músicos estuvieron de fiesta, veneraron a su patrona, Santa Cecilia, a quien agradecieron los favores recibidos y rogaron para que continúe su trabajo de alegrar festejos.

Como cada 22 de noviembre, los músicos de Irapuato hicieron una pausa en su jornada laboral para festejar a su patrona, la Virgen Santa Cecilia. Los festejos iniciaron a las 8:30 de la mañana con una homilía realizada en el altar a la Patrona de los Músicos ubicado debajo del puente Bicentenario en el Bulevar Mariano J. García, en la colonia 1º de Mayo.

“Estamos muy agradecidos con la virgencita porque nos protege y nos da trabajo, nunca nos deja solos y hoy le estamos pidiendo que nos ayude a que nuestro trabajo siga para todos los compañeros”, dijo Pascual Morales Delgado, músico desde hace 40 años.

Mientras sus compañeros de oficio entonaban Las Mañanitas, Pascual Morales integrante del grupo norteño ‘Los Forasteros del Bajío’, compartió que afortunadamente la inseguridad no ha mermado su trabajo.

“En mi caso no hay nada que contar, aquí pasa lo normal. A veces nos contratan y no quieren pagar pero fuera de ahí no nos ha pasado nada… Lo mejor de ser músico es compartir los momentos agradables con la gente, mi afición desde chiquillo siempre ha sido la música”.

Pascual Morales no sabía leer ni escribir, pero ello no le impidió que en su niñez aprendiera a tocar el tambor en una banda de viento.

Con el paso del tiempo, de manera empírica Pascual aprendió a tocar el bajo sexto, tololoche, batería y acordeón. Transmitió su pasión por la música a sus hijos José Ramón y Salvador, quienes lo acompañan en el grupo norteño.

