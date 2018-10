Agradece el servir a los jerecuarenses

María de la Luz García indicó que para ella fue una gran oportunidad el servir a su pueblo; busca generar apoyo y beneficios directos para las madres solteras y viudas

Redacción

Jerécuaro.- Dentro de las actividades de atención a la mujer para buscar atraer recursos y beneficios directos para las madres solteras y viudas fue quien fungió como regidora y primera dama de Jerécuaro, Ma. De la Luz García Aguilar.

Ella se dice agradecida con Dios, por el don que le dio de servir a los y las jerecuarenses, quien asegura que no vino a servirse del pueblo sino a servirlo.

Recordó que esta oportunidad de ser regidora y primera dama “y me lo gané a pulso, trabajando para cada comunidad del municipio de Jerécuaro, gestionando apoyos y aprendiendo de alcalde, Jorge Vega Castillo, porque juntos hemos trabajado mancomunadamente, no ahora, sino desde hace 13 años, porque nos gusta trabajar para el municipio, sirviendo de acuerdo a nuestras posibilidades”.

Dijo que el trienio que terminó fue la oportunidad para culminar sus ganas de servir a su pueblo, “porque lo hemos venido haciendo, no como hubiéramos querido, y durante los tres años nos dimos la oportunidad de ver realizado nuestro sueño de servirles a cada una de las personas del municipio de Jerécuaro, con algo que no es de nosotros, pero con el apoyo del gobierno del estado, quien nos respaldó como no se dan idea”.

Ser candidata a diputada también fue un orgullo

Aseguró que ser regidora y candidata a diputada federal fue un orgullo, aunque no le halla favorecido el voto.

“Para mi es más compromiso y conocimos el dolor de la gente y la miseria donde mi pueblo vive, y por esos doy gracias al partido y al gobierno del estado.

Recordó que dentro de la atención a la mujer se apoyó a mucha gente y aún quedaron por entregar 17 apoyos más en especie, además se realizaron más de 500 traslados de enfermos, la administración siempre nos apoyó en beneficio de los que menos tienen.

*EZM