Agradece el apoyo estatal sin cortapisas partidistas para Santiago Maravatío

La presidenta municipal señaló que se ha esforzado en trabajar en beneficio de los habitantes de ese municipio y agradeció que el gobierno del estado la apoyara pese a ser ella de procedencia priista

Luz Zárate

Celaya.- La administración actual y el alcalde electo aún no se reúnen para iniciar el proceso de entrega-recepción. La alcaldesa Laura Chávez López, informó que su equipo ya está alistándose para entregarle cuentas al siguiente gobierno.

Siempre me han apoyado bastante de parte del gobierno estatal, no he tenido ninguna negativa. Aun cuando el gobierno estatal y yo provenimos de partidos políticos diferentes, el gobernador procedente del PAN y yo del PRI”.

Laura Chávez López

Alcaldesa