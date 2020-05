Agrada a Ortiz la llegada del ejército a las calles

Nayeli García

Irapuato.- La pandemia del Covid-19 ha sacado lo mejor de algunos, pero también ha puesto en evidencia la descomposición social en la que se vive; en Irapuato un joven de 16 años arrojó a su madre a la calle y esta tuvo que ir a vivir a un albergue temporal.

La directora de Programación y Desarrollo Gubernamental, Alma Delgado Juárez, compartió que entre las llamadas que han llegado al Call Center del 070, una en especial llamó su atención, la de una mujer diciendo: “No sé qué hacer con mi hijo”.

“Tuvimos un caso que recuerdo de un adolescente de 16 años que su mamá llamó para decir ‘no sé qué hacer con mi hijo’, el psicólogo le dio la atención, de tranquila, respire, algunas técnicas para poder calmarse, pero ya no es de los padres contra los hijos, sino a la inversa, de los casos que me tocó atender cuando he estado en el Call Center y es algo que como entidades de gobierno debemos de poner atención”, comentó.

Abundan llamadas

En el call center se han recibido del 23 de marzo al 13 de mayo 5 mil 734 llamadas en donde se tiene atención de psicólogos, médicos y personal el Instituto de la Mujer Irapuatense (Inmira) ante los casos de violencia intrafamiliar que se han tenido registrados.

“No solamente es la violencia contra la mujer, desafortunadamente también hay hijos que están maltratando a sus padres y eso es muy complicado, porque no solo es de los papás a los hijos, los adolescentes más que nada”, compartió.

Dijo que todos los casos son canalizados al Inimira o al DIF para que le den seguimiento puntual a cada caso, y en algunos casos se ha tenido que intervenir de manera física, como fue el caso del adolescente que echó, la mujer fue llevada a un albergue y se le dio el acompañamiento por si quería interponer una denuncia, pero en ese momento no quiso hacerlo por miedo.