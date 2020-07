Agilizan entrega de apoyos de Fondos Guanajuato para lograr mantener empleos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Hasta el momento Fondos Guanajuato ha autorizado 4 mil 316 créditos por un monto de 1 mil 171 mil 140 millones de pesos correspondientes a las dos etapas para destinar apoyos emergentes a micro, pequeñas y medianas empresas, cantidad que no representa ni la mitad del recurso destinado para ello cuyo monto fue de 3 mil 800 millones de pesos; por lo que habría un remanente de más de mil 167 millones de pesos.

En reunión virtual con legisladores locales, Carlos Martínez Bravo, coordinador estratégico de Fondos Guanajuato resaltó que con los apoyos aprobados se han logrado mantener 45 mil empleos.

Por su parte, el director de Fondos Guanajuato, Carlos Ramón Romo aceptó que al inicio de la entrega de los apoyos fueron desordenados y lentos, pero que se ha puesto el mayor esfuerzo para agilizar la entrega de apoyos, “desgraciadamente integrar créditos no es lo normal, que de alguna manera todo mundo piensa que es como repartir despensas, pero bueno es un análisis, es un dinero fiscal que tenemos que estar al pendiente y regresarlo a la bolsa”.

Entrega por etapas

Carlos Martínez Bravo, informó que de la primera etapa para la cual se destinaron 800 millones de pesos, se aprobaron y entregaron 4 mil 101 créditos (con montos máximos hasta 500 mil pesos) por un monto total de 809 millones 140 mil 044 pesos; y dijo que aún quedan expedientes en análisis, aunque no refirió cuántos.

Afirmó que para los cinco programas que integraron la primera etapa que fueron adelante con tu negocio, adapta tu negocio, conserva el empleo, comerciantes unidos y transportistas unidos, se procesaron en promedio 293 créditos por semana.

Por lo que respecta a la segunda etapa del Plan Impulso Económico Gto para lo cual se destinaron 3 mil millones de pesos, Martínez Bravo, precisó que hasta la fecha se han autorizado 215 créditos por un monto de 362 millones de pesos y que se lleva un 24.5% en la entrega del recurso, por lo que afirmó que se espera entregar el recurso a finales de este mes.

Detalló que se recibieron mil 647 solicitudes que cumplían con el requisito indispensable de estar escritos en el Registro Estatal de Contribuyentes y que realizaron el pago total del Impuesto sobre la Nómina, además que el total del monto solicitado asciende a mil 470 millones de pesos.

Carlos Martínez manifestó que el pasado 30 de junio cerró la ventanilla de recepción y que el Comité de Vigilancia está evaluando 80 solicitudes, pues se ha solicitado solventar algún requisito y se analiza la capacidad que tenga la empresa para hacer frente al crédito. Los créditos correspondientes a esta segunda etapa iban de los 501 mil pesos a los 2 millones de pesos.

Y finalmente señaló que el gobierno estatal aportó 100 millones de pesos a un convenio que se tiene con Nacional Financiera en donde a partir de ese recurso el organismo lo potenciará y estableció una bolsa de hasta mil 478 millones de pesos; en ese sentido dijo que NAFIN recibió en sus ventanillas 294 solicitudes por 611 millones de pesos. 5

Piden transparencia

Por su parte, la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz señaló que la carga de trabajo que tiene Fondos Guanajuato justifica la lentitud en la entrega de créditos y que hasta la reunión de este martes no había una información transparente de cómo se estaban aplicando los recursos.

“Una de las quejas mas importantes de la ciudadanía y de los empresarios es el no saber por qué no (resulto beneficiado), ‘yo cumplí con los requisitos que se me pidieron y sin embargo no se por qué no me lo dan’, a unos sí se los dan a otros no (…) cuáles son los criterios que el comité maneja, porque cuando no es claro, uno es muy suspicaz y ¿Qué pasa?, porque no se transparentan claramente, están las reglas de operación pero entonces esas reglas de operación se cumplen en cuanto a que tipo de micro, pequeñas y medianas empresas, qué tan medianas?

Carlos Martínez Bravo negó que los apoyos se entreguen de manera discrecional o a voluntad de algunos de los funcionarios, por lo que el apoyo se otorga dijo, a quien cumple con los requisitos entre los que se incluye haber presentado un proyecto de inversión, “los que cumplían con este requisito y además de los que eran revisados por el Órgano Interno de Control para una verificación preventiva, entonces se somete al Comité quien autoriza o no bajo estas circunstancias”.

A pregunta de Miguel Ángel Salim Alle, diputado del PAN, Carlos Martínez explicó que el proceso de entrega de un crédito puede durar hasta 3 semanas.

Por su parte, Libia García Muñoz, quien no estuvo presente en la sesión, pidió a través de mensaje que proporcionara información sobre la empresa, el giro y los municipios beneficiados.

Pese a que la convocatoria fue dirigida a todos los legisladores, solo estuvieron presentes Hugo Varela Flores y José Huerta Aboytes del PRI, Magdalena Rosales Cruz de Morena, Miguel Ángel Salim, Martha Delgado Zárate, Armando Rangel Hernández, Katya Soto Escamilla, Cristina Márquez Alcalá, Alejandra Gutiérrez Campos, J. Guadalupe Vera y Emma Tovar Tapia del PAN; no asistieron los morenistas Ernesto Prieto Gallardo ni Ma. Carmen Vaca González quienes han sido críticos de Fondos Guanajuato.

Los más beneficiados

Con corte al 3 de julio, en la página de Fondos Guanajuato, se señala que el municipio en donde más se han entregado créditos a empresas, sin especificar el giro o si es micro, pequeña o mediana, es León por un monto de 346 millones 968 mil 823 pesos, seguido por Irapuato por 108 millones 085 mil 453 pesos, Celaya por 70 millones 170 mil 080 pesos.

Después se sitúan Moroleón por 32 millones 273 mil 184, San Francisco del Rincón por 29 millones 379 mil 065 pesos; Dolores Hidalgo 26 millones 463 mil 575 pesos, Guanajuato capital con un monto de 22 millones 154 mil 399 pesos, por mencionar algunas de las cantidades más altas.