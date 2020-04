Agentes viales de Celaya hacen paro ante hechos violentos en el municipio

Cecilia Cornejo

Celaya.- Tras los asesinatos de agentes de vialidad que se han suscitado esta semana, elementos de la corporación se manifestaron de manera pacífica al no querer laborar hasta no hablar con el Secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simentel.

Durante el cambio de turno los uniformados mostraron su inconformidad de no querer laborar, luego de los asesinatos de sus compañeros.

Ante este paro parcial, Simentel escuchó las peticiones de los quejosos, señaló que las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía.

Agregó que era falso que uniformados federales estuvieran “poniendo” a sus compañeros. Simplemente ante esta situación era consecuencia del trabajo que están realizando.

“No es tanto que los estuvieran poniendo. A toda acción hay una reacción; se está trabajando, por eso hay consecuencia”.

Aunque a los agentes viales se les planteo que estuvieran acompañados de un policía municipal, estos no accedieron, sin embargo señaló que se estará gestionando que estos apliquen el examen de control y confianza para que puedan portar arma de fuego; trámite que se gestionará aunque no se precisó en cuanto tiempo ya que no depende está instancia.

Por otra parte resaltó que los elementos que han sido ultimados no tenían amenaza alguna, y que sus compañeros tienen la “camiseta bien puesta”.

