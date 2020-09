Agarra a palazos a su perro para enseñarlo a “pelear”; lo graban todo

Redacción

Ciudad de México.- Luego de que una mujer se viralizara por agredir a una mujer en la colonia Hipódromo Condesa en CDMX, además de lanzar insultos raciales, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM) informó que impusó una restricción para reingresar a territorio nacional a esta mujer de nacionalidad argentina

Esto fue dado a conocer en un comunicado en el que también se informó que la mujer había abandonado por cuenta propia el país en un vuelo internacional.

La restricción no permitirá que regrese a territorio mexicano. El conflicto se hizo viral en las redes sociales luego de que una mujer que salió a vigilar la poda de árboles que ponían en riesgo la integridad de los vecinos y de los vehículos fuera agredida por una pareja, conformada por un hombre de nacionalidad mexicana y una mujer con acento argentino.

La pareja arremetió contra los vecinos de la cuadra, en especial contra una mujer que decidió grabarla. Esto causó que la mujer de origen argentino se molestara y comenzara a gritarle epítetos racistas como “¿Sabes que eres tú? Eres una india”.

Los vecinos denunciaron publicamente la actitud de la mujer que al hacerse viral fue llamada ‘Lady Argentina‘, por esta razón y debido a lo mucho que escaló el caso, las autoridades tuvieron que revisar el estado legal de la mujer, inclusive se dieron a la tarea de notificarle su situación migratoria con una visita a su domicilio pero nadie les abrió la puerta.

Sin embargo esta abandonó el país solo días después de la agresión.

El jueves trascendió en redes sociales una carta dirigida a la comunidad mexicana y medios de información y firmada por la pareja. En ella, la mujer aclaró que no fue su intención comportarse “de manera discriminante y racista” y pidió disculpas por los insultos, pues “fueron producto de la ira ante una acción que yo sentí invasiva e irrespetuosa hacia mi persona y no refleja en lo absoluto el sentir que tengo por los mexicanos”. También aclaró que trató de dialogar con la trabajadora del Consejo Vecinal, pero “ella no dialogaba, no me respondía. Sólo me filmaba.”

