Afronta Pemex siete denuncias

El organismo demanda no sólo el control de fugas sino también el saneamiento

Nayeli García

Irapuato.-Pemex enfrenta denuncias a causa de la contaminación generada en los cauces de Guanajuato por una cantidad de alrededor de 22 millones de pesos y actualmente tiene siete denuncias firmes en su contra, todo ello lo señaló el delegado de la Conagua, Humberto Navarro de Alba.

El delegado comentó que tan sólo en este mes se tienen tres reportes de presencia de hidrocarburo en aguas federales y en los más de cuatro años que tiene al frente de la delegación, posee conocimiento y registro de otros 50 casos, y pese a que se han presentado ‘infinidad’ de denuncias, Pemex termina amparándose.

Es el corredor industrial, afirmó, que incluye los municipios de Celaya, Irapuato, León, Salamanca, Silao, las zonas más perjudicadas, pero también existen afectaciones en Acámbaro, por ejemplo.

Sin embargo, aseguró que la Conagua tiene elementos jurídicos fuertes para sustentar las siete demandas que aún están firmes en contra de Pemex, por las descargas al río Lerma, por las plantas tratadoras de aguas residuales, por la presencia de nata sobrenadante con hidrocarburo y por la contaminación de algunos aprovechamientos y pozos internos y externos.

En el caso del río Guanajuato y la presencia de hidrocarburo, ya se realizó el muestreo del agua y a más tardar en una semana se tendrán los resultados para determinar si se tienen afectaciones y poder proceder con las demandas, por lo que en estos momentos no puede decir a ciencia cierta si existe o no contaminación.

Compartió que el origen de la presencia de gasolina es aún incierto, sin embargo, todo parece indicar que está relacionado al robo de combustible.

“No quiero especular pero escuché unos comentarios que tiene que ver con ‘huachicol’, con el robo de hidrocarburo, no quiero especular, no quiero afirmarlo pero todo indica que es así, porque no se ve otro escenario, esto es producto del ‘huachicol”, comentó.

Dijo que se busca que Pemex instale vigilancia permanente en donde hay reincidencia de descargas de hidrocarburo, que también repare el daño, y que no sólo cierre el ducto sino que se haga un saneamiento en el río, y aun si Pemex hiciera todo lo anterior, no se eximiría de una sanción.

El delegado Humberto Navarro de Alba, señaló que desde junio se realizó la denuncia a Pemex sobre el caso del río Guanajuato y aún no hay una respuesta por parte de ellos, debido a ello una vez que tengan los resultados de laboratorio se procederá a denunciar a la dependencia federal para la reparación del daño.

RC