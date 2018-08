Afirman que Galerías Celaya no correrá la misma suerte de Plaza Artz

La empresa que se contrató para la construcción del inmueble en el municipio es la misma que desarrolló el proyecto en la Ciudad de México que terminó por colapsar; afortunadamente, no se han registrado fallas hasta ahora

Roberto Lira

Celaya.- Aun cuando la Plaza Galería Celaya fue construida por la misma empresa que desarrolló el centro comercial Plaza Artz en la Ciudad de México, y de la cual colapsó una sección, no se ha registrado fallas en el inmueble, mismo que ya tiene ocho años funcionando.

Plaza Artz Pedregal fue inaugurada el pasado 8 de marzo y unos meses después, el 12 de julio, un área aproximada de 500 metros cuadrados se derrumbó súbitamente. Este centro comercial fue diseñando por Grupo Sordo Madaleno, mientras que la estructura quedó a cargo de la firma Vargas de la Rosa, misma que llevó a cabo el proyecto del centro comercial Galerías Celaya.

Respecto a la seguridad de este inmueble, el director de Desarrollo Urbano, Gustavo Báez Vega, señaló que para instalarse estos conjuntos comerciales se deben cumplir con el Reglamento de Ordenamiento Territorial, así como las normas técnicas complementarias.

Resaltó que en el municipio se descarta un problema como el ocurrido en la Ciudad de México, ya que la estructura de los centros comerciales instalados en la ciudad es más sencilla.

“Las plazas que tenemos no tienen problema porque son diseños más simples, no con elementos un tanto escultóricos de esos que son grandes volados, entonces no tenemos ese problema, pero al final de cuentas todo esto lleva un análisis de cálculo estructural para la resistencia de la estructura y en este caso ya tenemos más que probadas las plazas, ahí están ya han pasado hasta temblores”, resaltó el funcionario.

Además, Báez Vega destacó que cuando la construcción de los centros comerciales termina deben de tener un dictamen acerca de cómo se concluyó o que no hubo modificaciones circunstanciales, asimismo de forma posterior se les da mantenimiento y anualmente se debe supervisar por Protección Civil, o un especialista en estructuras, que debe ser avalado por Protección Civil.

Por su parte el director de Protección Civil, Iram Álvarez de la Rosa, indicó que la Plaza Galerías Celaya ha sido revisada anualmente y hasta el momento no se ha detectado ninguna falla en la estructura, además los encargados de esta presentan un dictamen estructural y uno eléctrico y cada local presenta sus dictámenes independientes, con los cuales se ha cumplido.

*EZM