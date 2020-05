Afirma Trump que consume hidroxicloroquina

Agencias

Washington.- Donald Trump decidió ignorar las advertencias de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) y de la mayoría de estudios científicos en la lucha contra el coronavirus y ayer sorprendió a todo el mundo cuando anunció que lleva una semana y media tomando diariamente un suplemento de zinc y pastillas de hidroxicloroquina, el medicamento antimalaria que promovió al inicio de la pandemia y que demostró ser ineficaz para prevenir el Covid-19 y cuya toma conlleva riesgos de problemas cardíacos.

El presidente de Estados Unidos no tiene síntomas de contagio por coronavirus y sus test siempre han dado negativo, según la Casa Blanca. A pesar de eso, estaría tomando hidroxicloroquina como profilaxis, como medida preventiva porque, en su opinión, está teniendo buenos resultados en los trabajadores que están en primera línea de respuesta a la pandemia.

“He escuchado muchas buenas historias. Y si no es bueno, lo diré. No me está haciendo daño”, aseguró. Horas después, se difundió una carta del médico del presidente, Sean P. Conley, en la que señala que “tras numerosas discusiones sobre la evidencia a favor y en contra del uso de la hidroxicloroquina, concluimos que el beneficio potencial sobrepasa los riesgos relativos”.

Sin embargo, la propia FDA, encargada de la evaluación de medicamentos, advirtió a mediados de abril del peligro de medicarse con hidroxicloroquina para combatir el coronavirus, ya que “no ha demostrado ser segura ni efectiva para tratar o prevenir” la enfermedad. Es más: varios estudios han mostrado no sólo la inocuidad de su uso para contrarrestar el Covid-19, sino que puede provocar peligrosas anormalidades en el ritmo cardíaco y alucinaciones. Su uso sólo se recomendó en pruebas clínicas; que Trump lo esté tomando significa que, básicamente, está usando su cuerpo como tubo de ensayo o miente sobre lo que está tomando, lo que podría tener consecuencias alarmantes, dados los antecedentes de sus recomendaciones.

Por ejemplo, después de que un dudoso estudio francés aseguró los beneficios del tratamiento con hidroxicloroquina, Trump afirmó que el fármaco era una solución para los contagiados. Un hombre en Arizona que escuchó al mandatario perdió la vida al automedicarse con fosfato de cloroquina destinada para tratar acuarios. Luego, el presidente propuso que la población se inyectara desinfectante o se tratara con rayos ultravioletas para matar al virus, ideas sin base científica que derivaron en casos de personas ingiriendo desinfectante.

La declaración de Trump de este lunes fue tan alarmante que incluso presentadores de Fox News, el canal televisivo que lo adora, advirtieron a la audiencia que no tome hidroxicloroquina.