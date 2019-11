Afirma Ricardo Ortiz que no habrá incrementos salariales

El mandatario irapuatense manifestó que para ser congruentes en el aspecto económico, y considera que aunque estén por debajo de las recomendaciones del Congreso continuarán con estas medidas

Anna Maciel

Irapuato.- El alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dio a conocer que coincide con las declaraciones hechas por el Obispo Enrique Díaz, en el tema de la alza en los salarios de funcionarios públicos y de diputados de Guanajuato, manifestando en Irapuato no se tomarán estas medidas.

“Coincidimos en algunas cosas con el obispo, estamos en una situación de recesión económica en todos el país y creo lo que menos que podríamos hacer es ser congruentes entre lo que decimos y lo que pensamos, nosotros en el municipio de Irapuato así lo hicimos, dijimos no nos vamos a incrementar el salario aunque estemos muy por debajo de lo que el propio congreso recomienda, así debería ser en todos lados”, indicó.

Dijo este aumento sólo es una parte del recurso mal aplicado, ya que a nivel federal existe un subejercicio en los programas, por lo que es altamente preocupante que el dinero que existe no se esté gastando para lo que es.

“La mayor parte de los recursos que no se ejercen adecuadamente se dan por la falta de planeación, es por la falta de gasto, a pesar de que se dice que no hay dinero, que estamos en una recesión, estamos a nivel federal en un subejercicio terrible y no gastar el dinero equivale a la misma corrupción que gastarlo mal”, indicó.

Concluyó señalando en cuanto al aumento de sueldo a los diputados del Congreso del Estado de Guanajuato, tendrá que ser ellos quienes tomen sus decisiones, por lo que recalcó en Irapuato no se estarán dando estos aumentos por congruencia.

