Afirma que recibe un municipio sin deudas

El alcalde manifiesta que existen suficientes recursos para las liquidaciones de personal, aunque se aclaró que existe mucha obra pública en proceso

Vicente Ruiz

Santiago Maravatío.- A punto de concluir el proceso de entrega-recepción, el presidente municipal Fernando Rosas Cardoso informó que no recibe deuda pública y hay los suficientes recursos para unos 20 empleados de base que serán dados de baja, en cuanto a funcionarios, la entonces alcaldesa Laura Chávez liquidó a siete y el resto fueron ratificados y continúan en el actual gobierno municipal, lo que si hay es mucha obra en proceso que debe de terminarse a más tardar el 31 de diciembre, dijo.

El edil detalló que está terminándose de revisar la entrega-recepción y “parece que todo está en orden, no hay deuda pública y esto es muy importante e incluso hay partida para liquidación y yo creo que no nos la vamos a terminar, son alrededor de 20 personas las que se van a liquidar, de base, y los de confianza la maestra los liquidó antes de salir, hubo buena comunicación y platicamos con ella quienes se iban a quedar y quienes a ir, liquidó a siete personas entre directores y subdirectores, los que continuaron obviamente no se les liquida, fueron unos 10 directores los que se ratificaron”.

RC