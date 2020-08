Afirma que Ambiente avaló la tala

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que la administración no hará nada que perjudique a la comunidad de Aldama, por lo que se están revisando la situación del proyecto de relleno sanitario que se pretender ubicar en la zona y de cumplir con los requisitos ambientales no se permitirá su instalación.

Luego de la inconformidad expuesta por los habitantes de la comunidad de Aldama sobre la supuesta instalación de un relleno sanitario de residuos de manera especial en la zona, el presidente municipal reconoció no conocer a fondo el proyecto, por lo que los directores están investigando la situación del proyecto.

“Nosotros no tenemos ningún interés particular en el tema, no es un relleno público es un relleno particular y hasta cierto tipo de residuos, hasta donde yo sé, y estaremos de la mano viendo el estatus que guarda, pero nosotros no haremos nada que perjudique a la comunidad de Aldama”, aseguró.

Compartió que hasta donde sabe los permisos han sido gestionados ante la Semarnat que es competencia federal y la Smaot que es competencia estatal, por lo que le estarán dando seguimiento al tema, y aseguró que si no cumplen con todos los requisitos establecidos para su instalación, no se va a dar una autorización municipal para su funcionamiento.

“Para mí Aldama es una comunidad que se ha atendido de manera reiterada y es de las comunidades que más se ha atendido en cuanto a servicios, proyecto, etc. Y no haremos nada que pudiera perjudicar a esta comunidad”, enfatizó.

No fue amenaza

Ante la denuncia ante Derechos Humanos que interpuso una Vicky Olmos, habitante de la comunidad de Aldama por supuestas amenazas por parte del presidente municipal en su contra, Ricardo Ortiz señaló que nunca fue su intención como servidor público estar molestando, ofenderla y mucho menos amenazarla.

“Creo que el alcalde no se debe de enganchar en ese tipo de situación y todo mundo merece su respeto, y en el pedir está el dar y hay formas de abordar a las autoridades; pero reiteró ya esteremos al pendiente y por mí parte nunca hubo una intención de ofensa ni mucho menos”, dijo.

