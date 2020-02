Afirma psicóloga que la violación es ”una fusión de amor”

Redacción

Florida.- En Estados Unidos un hombre de nombre Tracey Cauthen logró ver a una extraña especie de serpiente cuando caminaba por el Bosque Nacional Ocala.

Este reptil de más de 1.2 metros es una serpiente arcoíris, la que no había sido vista en el área en más de 50 años según comentan los expertos.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida comenta que a este animal, que es inofensivo y no venenoso, no se le veía desde 1969. Se explicó que pasa la mayor parte de su vida oculta entre la vegetación por esa razón es que no se le ve.

