Afirma Navarro que aún no será central de transferencia sino paradero en la exestación

Al mismo tiempo el alcalde afirmó que realizará todo lo que le corresponda para llevar a cabo el Plan de Movilidad aunque también reafirmó que no ayudará a los transportistas a comprar nuevos camiones

María Espino

Guanajuato.- Luego de las críticas recibidas por los transportistas, el alcalde capitalino Alejandro Navarro manifestó que por el momento sólo será un paradero el instalado en la exestación de Ferrocarril, aunque no niega que se está trabajando para terminar la Central de Transferencia.

El mandatario informó que por lo menos esta situación se tendrá por un par de meses, en tanto no se complete el sistema integral de transporte.

“Alguien decía que o es una central de transferencia, que es una parada de camión, específicamente va a ser una parada de camión unos dos o tres meses hasta que logremos el sistema integral de transporte para que sea la central de transferencia, mientras quedará como una nueva parada de camión”.

Y es que el empresario Avalos Santoyo, dijo que para que sea considerada Central de Transferencia, debe haber al menos dos, tal como está señalado en el Proyecto de Movilidad que se realizó en la administración anterior, en donde recordó hay la propuesta para que se habilite una Central en la Exestación del Ferrocarril y la otra en Embajadoras.

Alcalde no gestionará recursos para los transportistas

En entrevista el alcalde negó que se reúse a recibir a los concesionarios del transporte público en la ciudad, dijo que simplemente no ha podido y adelantó que será esta semana se reunirá con ellos, aunque no precisó qué día, pues dijo que primero debe revisar que temas de los que ya se habían comprometido a hacer siguen pendientes y ponerlo sobre la mesa cuando se vean.

Navarro también adelantó que él no hará nada que no le corresponda hacer como alcalde, en materia de movilidad por lo que advirtió que a él no gestionará recursos para que los transportistas compren camiones nuevos, pues subrayó que bastante trabajo tiene con los diversos temas relacionados a la ciudad, aunque reconoció que sí seguirá trabajando con la central de transferencia.

“Lo que le toque la gobierno municipal lo vamos a hacer y con mucho gusto, que es el tema de central de transferencia, de prepago (…) no porque sea una ocurrencia mía sino porque así está el Plan de Movilidad de la ciudad (…) pero a mí no me corresponde andarles gestionando créditos, ni fondos, ni viendo como le hacen ellos para comprar los camiones nuevos; bastante trabajo tengo con tener en orden el pueblo como para andar haciéndoles la tarea”, indicó el mandatario.

