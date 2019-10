Afirma López Obrador que intentarán volver a capturar al hijo de ‘El Chapo’

El Presidente indicó que no estaba enterado del operativo para la detención de Oividio Guzmán López, pero expreso total confianza en el ejército

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que desconocía que el Ejército iba a llevar a cabo un operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, antes de que se produjera.

“Yo no estaba informado. No me informan en estos casos porque hay una recomendación general de que tengo mucha confianza en el secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval)”, expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Dijo que el Ejército tiene “un grupo de investigación que viene haciendo estos operativos desde tiempo atrás” al cual el presidente pidió “cuidar la vida de las personas”.

El pasado jueves, soldados mexicanos retuvieron a Ovidio Guzmán en un domicilio de Culiacán, capital del noroccidental estado de Sinaloa, lo que desató una ola de violencia en toda la ciudad, donde grupos de sicarios provocaron tiroteos e incendios, y liberaron a una cincuentena de presos de un penal.

Los soldados se vieron superados por la situación, por lo que el Gobierno de México tomó la decisión de soltar al hijo de ‘El Chapo’ bajo el argumento de que así se podía proteger la vida de los ciudadanos de Culiacán.

López Obrador explicó que ante el caos generado, el gabinete de seguridad del Gobierno federal le presentó la “propuesta” de liberar al narcotraficante, algo que el presiente mexicano avaló porque era “lo mejor”.

Me interesa mucho que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamientos de sangre, no queremos eso de nadie”, reivindicó.

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió el día después del fracaso de la operación que la captura de Ovidio Guzmán se realizó de manera “precipitada”

López Obrador explicó este martes que ha pedido “una evaluación en la forma cómo se llevó a cabo este operativo” ya que “se aprende de las crisis”.

Asimismo, no descartó nuevos intentos de capturar al hijo de ‘El Chapo’, ya que “no puede haber impunidad”, aunque advirtió que en este tipo de acciones “hay que cuidar a la población”.

No puede haber los llamados daños colaterales y para eso hay que usar la inteligencia más que la fuerza”, expresó.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó este lunes que el número de fallecidos por los tiroteos durante el operativo se incrementó a 14 y que fueron 21 los heridos durante el caos desatado en Culiacán.

