Afirma Lalo Mora Jr. que su padre se encuentra estable luego de presentar complicaciones por Covid19

Estados Unidos.- En las últimas horas, los fans de Maluma se percataron de cómo es que el cantante cerró su cuenta de Instagram, y todo apunta a que fue por culpa del futbolista Neymar y su nueva novia, expareja del puertorriqueño.

Y es que actualmente Maluma promociona su nuevo sencillo ‘Hawái’, tema que aparentemente a Natalia Barulich su expareja, y quien actualmente es novia de Neymar.

El tema habla de una relación amorosa que terminó y el cierre de la cuenta de Instagram de Maluma se habría dado luego de que el futbolista brasileño apareciera en un video cantando, junto a sus compañeros de equipo, parte del tema ‘Hawái’, aparentemente dedicado a su novia Natalia.

“Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’ Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea”, se escucha que interpretan en tono burlón, entre aplausos y risas.

Cabe recordar que el intérprete de ‘Felices los 4’ era muy cercano al astro brasileño, pues inclusive cantó durante un cumpleaños de Neymar Jr.

Cibernautas consideran que Maluma trató de evitar la ola de comentarios que desataría dicho video, y efectivamente, los memes y los cuestionamientos sobre Maluma y el cierre de su cuenta de Instagram ya convirtieron al colombiano en ‘trending topic’.

“Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que… ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA”, se lee entre los cientos de comentarios que se han viralizado en redes.

Me: Hoy me voy a dormir temprano

Also me a las 2a.m:

como así q Maluma cerró sus redes xq neymar subió un video cantando la canción que maluma le había compuesto a su ex, que ahora es novia de neymar y se llama Hawai xq se fueron de vacaciones allá.¿khe? Necesito saber todo ya.

— valentín (@newschemes) August 19, 2020