Afirma gobernador que León no tiene capacidad para alojar a la STPS

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El municipio de León no está preparado para la llegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal como lo anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pues no hay edificios en donde pueda instalarse y aunque sí hay vivienda, no todos llegarían a casas de interés social, afirmó el gobernador Miguel Márquez Márquez.

Aseguró que es un tema que se debe reconsiderar a fondo, pues de entrada la Ciudad de México sufriría un impacto económico muy fuerte tanto en la parte de generación de empleos del Servicio Público, así como en el turismo de negocios y en otros aspectos.

Sin embargo, señaló que el problema también será para las entidades a donde se pretende enviar a las secretarías federales, “en León no estamos preparados, para empezar no hay edificios donde albergarlos, Guanajuato está en tercer lugar de vivienda, pero no será solo vivienda social, van a requerir de otro tipo de vivienda y las escuelas van a tener presión, los servicios de salud, yo sí creo que tienen que pensarlo mejor, algunas de ellas (las dependencias) lo podrán hacer pero va a tener que ser de manera gradual”.

Y es que a decir del secretario, Roberto Campa Cifrián, en su reciente visita a Guanajuato, se trata de 5 mil trabajadores aproximadamente que con sus familias podrían llegar a 20 mil personas, lo cual resulta muy complicado.

“Que en diciembre les digan, deja tu casa, cámbialos de escuela, va a ser muy complicado, si quisieran empezar de nuevo, para encontrar a todo el personal nuevo, en lo que los involucran, en lo que aprenden, es un caos, no es tan fácil”, señaló.

Por último, el mandatario estatal afirmó que en el caso de Guanajuato se cuenta con un excelente clima laboral, por lo que dijo que no sería bueno “tener aquí todas las grillas laborales, como que no le veo sentido”.

Si es necesario iniciaré la expropiación del Estadio León El gobernador, Miguel Márquez Márquez, señaló que dejaría los cimientos para iniciar el proceso de expropiación del terreno en donde actualmente se encuentra el Estadio León, en caso de que el espacio deportivo sea entregado a los socios Roberto Zermeño y Héctor González. “Yo estaría dejando los cimientos para la expropiación que en su momento puede ser hasta una ocupación previa (…) se podrá tener una macro plaza en León, el uso de suelo seguirá siendo deportivo, ahí obviamente si en su momento ya en definitiva se tenga que entregar a Zermeño, lo tendrá que seguir usando para eventos deportivos y para ello, no les sería redituable y ya sería una cuestión en su momento de entablar una expropiación, yo creo que a ellos les va mejor que se les expropie y al municipio le va mejor que tenga un espacio mucho más amplio que se anexe a la feria y al Poliforum y que sea un gran zócalo, una gran oportunidad de espacio público, una gran plaza”, declaró. Aceptó que aunque continúa la defensa jurídica del Nou Camp es un asunto que no está fácil, por lo que que la expropiación tendrá que ser una realidad, “se va a tener que dar”; y a la par tendrá que avanzar la construcción del nuevo estadio para lo cual recordó que hay 6 empresas algunas extranjeras que está preparadas para hacer el proyecto ejecutivo que tendría un costo superior a los 50 millones de pesos de inversión totalmente privada y cuya proyección para contar con el nuevo espacio es a un periodo máximo de 3 años. E insistió “puede estar totalmente apegado a derecho pero puede ser totalmente injusto lo que se cometió, es un robo en despoblado”.

Aprueban la creación de la Secretaría del Migrante Miguel Márquez Márquez informó que durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto del Migrante Guanajuatense y sus familias celebrada en Chicago, Estados Unidos, se aprobó la creación de la Secretaría del Migrante, cuya iniciativa está siendo trabajada por el gobernador electo, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. Dijo que esta secretaría les daría a los migrantes guanajuatenses mayor fortaleza jurídica y mayor certeza presupuestal en los recursos que son asignados a través de las casas del migrante. El mandatario estatal señaló que aunque hace 6 años se hablaba solo del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias, éste se fortaleció y ahora tiene mucha más presencia en Estados Unidos y Canadá, por lo que es necesario que haya una secretaría. Recordó además que se aprobó la creación de tres nuevas casas del migrante en Bakersfield, California; así como en Michigan y Houston, Texas. Por otra parte, se le preguntó si ha hablado con el gobernador electo sobre la creación de la Secretaría del Medio Ambiente y aseguró que lo han comentado pero no han tenido mayor precisión, pero “yo estoy en la mejor disposición, lo que abone al servicio público, la próxima administración, adelante”.

